Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: la alcaldesa Higgins pide restablecer el TPS y últimas actualizaciones del 5 de enero 2026
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Tras la captura de Maduro: la alcaldesa de Miami pidió restablecer el TPS para los migrantes venezolanos en EE.UU.
Eileen Higgins, alcaldesa de Miami, le pidió a la administración Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos. La mandataria municipal argumentó que ese país sudamericano es “inseguro” para su retorno, según CBS News.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró en X que los venezolanos con TPS no podrán convertirse en beneficiarios de asilo. El mensaje trascendió luego de las declaraciones en Fox News de su secretaria, Kristi Noem, quien indicó que “toda persona que estuvo bajo el TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado”.
Clima en Florida: el pronóstico del lunes 5 de enero
En el sur de Florida, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por una niebla densa que puede reducir la visibilidad de los conductores, principalmente por la mañana temprano. Una vez que la misma se despeje, se espera una jornada agradable con máximas de entre 70°F y 80°F (21,1°C y 26,6°C).
En cuanto a zonas del norte como Tallahassee, las temperaturas pueden alcanzar los 66°F (19°C), mientras que la mínima rondará los 50°F (10°C). Se espera que el día esté parcialmente soleado, con algunas nubes por la noche, y no se registrarán lluvias.
Noticias en vivo del Sur de Florida
- 1
Sergio “Checo” Pérez: el elogio a los fans argentinos, el respaldo a Colapinto y el dardo a su antiguo jefe en Red Bull
- 2
Advertencias, rechazos y cumbres de urgencia tras la intervención en Venezuela
- 3
“Entró como un tornado”: la sudestada alcanzó 2,40 metros y provocó daños en playas de la costa
- 4
Sin Maduro, la frontera por la que millones de venezolanos se escaparon del chavismo se quedó en silencio