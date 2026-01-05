Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: la alcaldesa Higgins pide restablecer el TPS y últimas actualizaciones del 5 de enero 2026

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami, le pidió a la administración Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos. La mandataria municipal argumentó que ese país sudamericano es “inseguro” para su retorno, según CBS News.

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami, pidió que vuelva el TPS para venezolanos Instagram/@eileenhigginsmiami

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró en X que los venezolanos con TPS no podrán convertirse en beneficiarios de asilo. El mensaje trascendió luego de las declaraciones en Fox News de su secretaria, Kristi Noem, quien indicó que “toda persona que estuvo bajo el TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado”.