Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: nuevas leyes, clima y últimas actualizaciones del jueves 8 de enero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de nuevas leyes, clima y otros sucesos que afectan al Estado Soleado

En Miami, se espera cielo despejado y sin precipitaciones para este jueves

Clima en Florida: el pronóstico del jueves 8 de enero

Florida tendrá este jueves 8 de enero de 2026 un día mayormente estable y templado, con muy baja probabilidad de lluvia. En Miami, se espera cielo despejado y sin precipitaciones, con una máxima de 73–77°F (23–25°C) y una mínima alrededor de 72–73°F (22–23°C), humedad alta pero con brisa suave.

En general, el patrón sigue siendo de días de 75–81°F (24–27°C) y noches suaves en FloridaAhmet Demiroğlu / Unsplash

En el centro del estado, ciudades como Orlando tendrían una jornada cálida para la época, con máximas de 77–81°F (25–27°C) y mínimas cerca de 61–64°F (16–18°C), con nubosidad variable pero sin señales de tiempo severo.

