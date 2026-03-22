El fin de las e-bikes en veredas: la ciudad de Florida que busca prohibirlas

El lunes pasado, los comisionados de la ciudad de DeLand, ubicada en el centro de Florida, aprobaron una ordenanza para prohibir el uso de bicicletas eléctricas en las veredas. La medida aún debe ser revisada y sometida a una segunda votación. En caso de que entre en vigor, también exigirá que los conductores de estos vehículos que tengan menos de 18 años utilicen un casco de seguridad.

Por qué DeLand quiere prohibir las e-bikes en las veredas

Desde la irrupción de las bicicletas eléctricas en el transporte de Florida, muchos transeúntes y conductores abogaron por un marco regulatorio más amplio. Ahora, esta voluntad está cerca de cumplirse en DeLand, ciudad del condado de Volusia con menos de 40.000 habitantes.

La regulación actual en DeLand, ciudad del centro de Florida, ya prohíbe algunos vehículos en las veredas Freepik

El código municipal ya prohíbe las bicicletas, los patinetes y los monopatines en las aceras del centro, por lo que esta medida es un esfuerzo para incluir explícitamente a las bicicletas eléctricas en la lista.

Desde su lugar, el residente Johnny Kadriu, propietario de Tony’s New York Pizza, indicó en diálogo con Click Orlando que ve con frecuencia bicicletas eléctricas que circulan por las veredas donde los clientes se sientan en el exterior.

“A veces hay conductores muy buenos, pero otros se vuelven locos, hay clientes comiendo afuera, ancianos caminando, sobre todo con niños pequeños”, lamentó.

Según la legislación de Florida, estos vehículos están divididos en tres tipos distintos:

Clase I: solo con asistencia al pedaleo, con una velocidad máxima de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).

Clase II: con asistencia al pedaleo o acelerador (puede funcionar solo con el motor/sin pedalear) y una velocidad máxima de 20 mph (32 km/h).

Clase III: con solo con asistencia al pedaleo y una velocidad máxima de 28 mph (45 km/h).

En ese sentido, la nueva regulación enfrenta también el desafío de abordar las piezas modificadas, ya que cuando una e-bike supera las 28 mph (45 km/h), ya no entra en la clasificación de bicicleta eléctrica. De este modo, los vehículos que son tratados en talleres para alcanzar una velocidad superior atraviesan un vacío legal al no ser incluidos en la definición oficial.

A su vez, las modificaciones a las e-bikes, que implican la eliminación de los pedales, el incremento de la potencia del motor y otros ajustes, aumentan el riesgo para los peatones, según afirmó Emily Bush, directora ejecutiva de Bike/Walk Central Florida, en declaraciones para la organización Central Florida Public Media.

Los accidentes que podrían llevar al fin de las e-bikes en veredas de Florida

Con el incremento de la popularidad de las e-bikes, los más afectados son los grupos más jóvenes. Esto se debe a que los niños pequeños y los adolescentes a menudo reciben estos rodados como regalo.

“Nuestras comunidades no están diseñadas para este tipo de vehículos. Por eso, estamos viendo que se producen lesiones graves y muertes, debido a que los diferentes usuarios y los distintos medios de transporte no parecen ser compatibles”, analizó Bush.

Muchas de las víctimas son niños y adolescentes que reciben e-bikes como regalos de cumpleaños; la norma en la ciudad de Florida incluiría la obligación de usar casco a los menores de 18 años Ground Picture - Shutterstock

En Florida, las bicicletas eléctricas no requieren licencia, registro ni seguro, a diferencia de otros vehículos, como los ciclomotores y las motocicletas. En este escenario, la propuesta busca ampliar la regulación para atender una problemática acuciante en la jurisdicción.

Antecedentes de la medida que busca prohibir las e-bikes en veredas de Florida

Debido al auge de las bicicletas eléctricas y el crecimiento en los índices de accidentes, no solo en DeLand se evalúan nuevas reglas. En ciertos gobiernos, ya se elaboraron leyes al respecto, como en los condados de Orange y Osceola, mientras que otros trabajan en las sesiones actuales para promulgar las suyas.

Según la Legislatura estatal, algunas de las normas vigentes son:

Condado de Orange : la ley incluye definiciones y reglamentos sobre dónde se pueden usar y estacionar los dispositivos, restricciones de movilidad y otras disposiciones.

: la ley incluye definiciones y reglamentos sobre dónde se pueden usar y estacionar los dispositivos, restricciones de movilidad y otras disposiciones. Orlando : la regulación incluye definiciones que abordan los lugares permitidos para circular y estacionar estos vehículos, junto con las restricciones de velocidad.

: la regulación incluye definiciones que abordan los lugares permitidos para circular y estacionar estos vehículos, junto con las restricciones de velocidad. Condado de Osceola : impone restricciones y excepciones para el uso de los dispositivos, como el permiso para circular por carreteras, aceras y carriles bici designados.

: impone restricciones y excepciones para el uso de los dispositivos, como el permiso para circular por carreteras, aceras y carriles bici designados. Daytona Beach : incluye los requisitos y definiciones para la obtención de permisos de bicicletas y patinetes.

: incluye los requisitos y definiciones para la obtención de permisos de bicicletas y patinetes. Key Biscayne : con excepciones marcadas, la regulación prohíbe el uso de e-bikes y patinetes en las calles, aceras, senderos de uso múltiple, playas y dunas designadas dentro de la jurisdicción del municipio.

: con excepciones marcadas, la regulación prohíbe el uso de e-bikes y patinetes en las calles, aceras, senderos de uso múltiple, playas y dunas designadas dentro de la jurisdicción del municipio. Condado de Miami-Dade: incluye definiciones y regulaciones sobre dónde se pueden usar y estacionar los dispositivos de micromovilidad, restricciones de velocidad y disposiciones relacionadas.

Además de las disposiciones mencionadas, que no conforman la lista completa, el miércoles será el turno del condado de Brevard. Allí, los funcionarios considerarán una ordenanza para definir y regular la “micromovilidad y dispositivos relacionados”.