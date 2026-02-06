Límite de velocidad: qué dice el proyecto de ley de bicicletas eléctricas en Florida

Como parte de las modificaciones en el tránsito de Florida, los legisladores avanzaron el jueves con nuevas reglas para las bicicletas eléctricas, que requerirían que los conductores reduzcan la velocidad frente a peatones. El objetivo es mejorar la seguridad vial a medida que la popularidad del medio de transporte continúa en aumento. Tras la primera votación, expertos advirtieron que la medida también debería incluir a los scooters eléctricos.

Las regulaciones que podrían afectar a las bicicletas eléctricas en Florida

En una votación que obtuvo una abrumadora aprobación por 15 a 0, el Comité de Política Fiscal del Senado de Florida avanzó con las nuevas normas. En concreto, el proyecto de ley SB 382 exigiría a quienes utilicen bicicletas eléctricas que reduzcan la velocidad a menos de 10 millas por hora (16 kilómetros por hora) en una acera o sendero compartido cuando se encuentren con un peatón a menos de 10 millas (15 metros) de su bicicleta.

A su vez, las nuevas regulaciones requerirían que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), las oficinas del sheriff y los departamentos de policía locales mantengan registros de todos los accidentes que involucren bicicletas eléctricas.

Por último, la SB 382 también crearía un grupo de trabajo, integrado por policías y funcionarios locales, para recomendar nuevas directivas para que consideren los legisladores.

Scooters eléctricos: piden incluirlos en las nuevas regulaciones en Florida

Durante la audiencia del comité en el Senado, Michelle Lynch, residente de Tampa, instó a los legisladores a incluir los scooters eléctricos en las nuevas normas. La mujer es la madre de Connor, un joven de 19 años que perdió la vida en 2024 mientras conducía un scooter.

“Realmente necesitamos normas de tránsito claras para los ciclistas y las familias que compran estos vehículos para sus hijos”, sostuvo en declaraciones citadas por NBC Miami. Además, agregó que estos medios de transporte pueden alcanzar las 65 millas por hora (105 kilómetros por hora) o incluso más.

Junto con Lynch, otros legisladores apoyaron la iniciativa de agregar a los scooters a la legislación.

“En ciudades grandes y pequeñas de Florida, observamos una proliferación de vehículos eléctricos. Pueden ser bicicletas o scooters. Personalmente, me preocupa mucho la seguridad de quienes los usan y, francamente, me pongo nerviosa cuando los veo cerca mientras conduzco mi coche”, expresó al respecto la senadora Colleen Burton, republicana de Lakeland.

En ese sentido, Burton sostuvo que su objetivo no es prohibirlos, y luego agregó: “Podríamos hacer más para tener más información y una posible regulación de seguridad en torno a todos estos vehículos eléctricos”.

Nuevas reglas para las bicicletas eléctricas en Florida: qué falta para que entren en vigor

La legislatura de Florida tiene reglas precisas para que un proyecto de ley entre en vigor. Luego de recibir la aprobación del comité, es necesario que sea aprobado por la mayoría del Senado.

Según indica el sitio web oficial, el proyecto ya fue está en el calendario para su segunda lectura en el Senado. Tras este proceso, será leído por tercera vez y luego se avanzará con la votación.

En caso de que reciba una nueva aprobación, tendrá que ser evaluado por la Cámara de Representantes. Si en este punto los legisladores hacen cambios, el Senado tendría que aceptar esas modificaciones o las dos cámaras tendrían que resolver diferencias en un comité de conferencia.

Después de la aprobación final por ambas cámaras, el proyecto se enviaría al escritorio del gobernador Ron Desantis para su firma o promulgación. Si esto sucede, entraría en vigor según la fecha establecida en el texto.