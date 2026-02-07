Ola de frío en Florida: qué se espera para este fin de semana en Tampa, Miami y Orlando

Una masa de aire frío de origen polar volverá a sentirse con fuerza en Florida tras el paso de un frente frío que dejó madrugadas inusualmente frías para la región. Aunque el sol dominará gran parte del fin de semana y el tiempo se mantendrá seco, las temperaturas nocturnas seguirán siendo protagonistas, con sensaciones térmicas propias del invierno y la posibilidad de heladas aisladas en zonas del interior.

Ola de frío en el sur de Florida: mínimas y sensaciones en Miami

En el extremo sur del estado, el frente frío dejará detrás una masa de aire excepcionalmente seca que condicionará tanto las temperaturas como la sensación térmica. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, el descenso más significativo se concentra desde la noche del viernes y durante la madrugada del sábado, cuando el enfriamiento radiativo y los vientos favorecerán valores por debajo del promedio estacional.

La mañana del viernes estará fría y para la madrugada del sábado, la región de Miami experimentará registros mínimos de entre 35°F y 40°F (2°C a 4°C) NWS

Durante la madrugada del sábado, los registros mínimos en amplias zonas del sur de Florida se ubicarán entre 35°F y 40°F (2°C a 4°C), con la excepción de los sectores costeros inmediatos, donde la influencia marítima atenuará el frío.

Madrugada del sábado con mínimas generales entre 35°F y 40°F (2°C a 4°C) en el interior.

Sensaciones térmicas que podrán sentirse como los bajos 30°F (-1°C a 1°C) durante las primeras horas del día.

Posibilidad de escarcha aislada en sectores rurales, especialmente cuando el viento comience a calmarse.

Viernes por la noche y sábado con ambiente seco y estable, sin precipitaciones.

El NWS de Miami señala que, si bien el frío perderá intensidad durante el día, las noches continuarán siendo frescas y obligarán a tomar precauciones, sobre todo para actividades al aire libre o para la protección de cultivos sensibles.

Frío en Tampa y la costa oeste de Florida: qué se espera el fin de semana

En la región de Tampa y el centro-oeste de Florida, el impacto del aire frío fue más marcado durante la madrugada del viernes, pero sus efectos se prolongarán hacia el fin de semana.

La oficina del NWS en Tampa Bay destacó que el dominio de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México garantizará cielos despejados durante el viernes, pero también favorecerá una pérdida rápida de calor durante la noche.

La oficina del NWS en Tampa Bay prevé que el sistema de alta presión sobre el Golfo de México garantice cielos despejados, pero facilitará una pérdida rápida de calor durante las noches del fin de semana NWS

Desde el viernes por la noche, el ambiente se mantendrá frío aunque estable. Las temperaturas nocturnas continuarán siendo bajas para los estándares locales, mientras que las tardes ofrecerán un contraste más templado bajo pleno sol. Sin embargo, el organismo meteorológico anticipó un nuevo refuerzo de aire frío hacia la noche del sábado, asociado a un frente que avanza desde el Atlántico y a la llegada de un centro de alta presión de origen polar.

Viernes por la noche con condiciones frías pero estables, bajo dominio de alta presión.

Madrugada del domingo con mínimas previstas entre los 35°F y los 45°F (2°C a 7°C), según la ubicación.

Sectores más alejados de la costa con mayor probabilidad de acercarse a los valores más bajos.

Tardes del sábado con temperaturas más agradables, en el rango de los bajos a medios 60°F (16°C a 18°C).

Ausencia de lluvias durante todo el fin de semana.

Orlando y el centro de Florida: riesgo de frío intenso y heladas aisladas

La zona central del estado, loincluida el área metropolitana de Orlando y el este de Florida, experimentará uno de los escenarios más fríos del fin de semana. De acuerdo con el NWS en Melbourne, el aire seco combinado con vientos del noroeste generará sensaciones térmicas particularmente bajas desde la noche del viernes y durante la mañana del sábado.

En el área metropolitana de Orlando, el aire seco y los vientos del noroeste generarán sensaciones térmicas críticas de entre 25°F y 30°F (-4°C a -1°C) antes del amanecer del sábado NWS

En las horas previas al amanecer del sábado, las sensaciones térmicas podrán descender hasta valores de entre 25°F y 30°F (-4°C a -1°C), especialmente en áreas abiertas y rurales. Aunque las condiciones no serán ideales para heladas generalizadas, el organismo sostuvo que existen probabilidades moderadas de que algunos puntos específicos alcancen el umbral de congelación por períodos breves.

Durante el sábado por la noche, un frente frío de refuerzo atravesará la península, lo que provocará un nuevo descenso en los registros. Este sistema también incrementará los vientos, que en zonas costeras podrán alcanzar ráfagas de hasta 25 millas por hora (40 km/h), lo que acentuará la sensación de frío a lo largo del litoral.