La CBP se expande: el nuevo sistema de vigilancia que impacta en los conductores y las carreteras de EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), a través de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés), desarrolló un sistema de monitoreo interno que sigue los movimientos de todos los conductores. El objetivo es identificar los patrones de viaje sospechosos para alertar a las autoridades locales.

Cómo es el nuevo sistema de vigilancia de la CBP

Según una investigación de AP , millones de conductores estadounidenses serán monitoreados con este sistema de inteligencia predictiva .

Agentes federales y locales pueden detener en las calles de EE.UU. a los vehículos sospechosos CBP

Se trata de una red de cámaras que escanea y graba la información de las matrículas de los vehículos. Para determinar cuáles son sus objetivos, el algoritmo marca de dónde proviene cada vehículo, cuál es su destino y la ruta que tomó.

Los conductores que son considerados sospechosos pueden ser detenidos por los agentes locales, en principio, con motivo de una infracción de tránsito como:

Exceso de velocidad.

Luces apagadas.

Cristales polarizados no permitidos.

Aromatizantes que cuelgan y obstruye la visión.

Los vehículos que sean frenados no sabrán que en realidad fueron monitoreados previamente por el sistema de vigilancia de la CBP.

A los seleccionados se les pedirá que se hagan a un lado y se detengan en la banquina o en una de las orillas.

La CBP monitorea a millones de conductores estadounidenses cada día CBP

Motivos por los que la CBP puede considerar como “sospechoso” a un vehículo

De acuerdo con la fuente citada, la USBP se encargó durante años de ocultar cuáles son los detalles de su programa de lectores de matrículas.

Aun así, una investigación de AP que contó con información de ocho exfuncionarios que conocen en profundidad el programa identificó cuáles son los criterios que tiene la agencia para determinar si un conductor es sospechoso.

Principalmente, motivos como conducir por caminos rurales o trasladarse en un auto alquilado pueden incentivar a los agentes a frenar el trayecto de un vehículo.

A su vez, quienes realicen tramos cortos y se trasladen hacia la región fronteriza también pueden despertar la atención de las autoridades.

Los conductores no sabrán que fueron monitoreados exclusivamente por la red de cámaras de vigilancia de la CBP CBP - CBP

Los lectores de las matrículas suelen estar camuflados en las autopistas, integrados en elementos de seguridad vial, tales como barreras y barriles de control de tráfico.

Hasta qué zonas se extiende el sistema de vigilancia de la CBP en EE.UU.

Según consignó la fuente citada, la red de vigilancia de la CBP tuvo una gran expansión en EE.UU., a punto tal de que no solo alcanza a las zonas fronterizas, sino que ahora también llega al interior. Entre otras, algunas de las grandes ciudades que cuentan con estas cámaras son:

Chicago.

Detroit.

Los Ángeles.

San Antonio.

Houston.

Phoenix.

Michigan.

Indiana.

Las ubicaciones mencionadas son aquellas en las que AP pudo comprobar la existencia de varias cámaras de vigilancia de la entidad federal.

Las cámaras permiten a la CBP detener, registrar y arrestar a personas en EE.UU. Plate Recognizer - Plate Recognizer

En tanto, la administración Donald Trump trabaja para potenciar este sistema. Sin ir más lejos, según AP, el presidente pretende brindarle a la CBP más de 2700 millones de dólares para desarrollar sus sistemas de vigilancia fronteriza, entre los que se encuentran el programa de lectores de matrículas integrado con inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Críticas al nuevo sistema de monitoreo de la CBP en las carreteras

Nicole Ozer, directora ejecutiva del Centro para la Democracia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, enfatizó que “estos sistemas de vigilancia no hacen que las comunidades sean más seguras”.

“Recopilan cantidades masivas de información sobre quiénes son las personas, a dónde van, qué hacen y a quién conocen. Llevan a cabo una vigilancia masiva de los estadounidenses en las calles, en las carreteras, en sus ciudades, en sus comunidades”, se quejó.