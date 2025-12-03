Ni Ley de Ajuste ni green card: la mala noticia que deja en un limbo migratorio a los cubanos en EE.UU.
La medida del Uscis impacta tanto en las solicitudes pendientes como en los beneficios ya aprobados
- 3 minutos de lectura'
El 2 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó la suspensión temporal de los procesos migratorios para 19 países sujetos a restricciones permanentes o parciales. Entre los ciudadanos afectados se encuentran los cubanos con trámites pendientes.
Cómo afecta a los cubanos la normativa del Uscis
La agencia publicó un comunicado donde anuncia la pausa de las solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios para personas provenientes de las naciones clasificadas como de “alto riesgo” bajo la Proclamación Presidencial 10949.
Cuba forma parte de esta lista, lo que significa que el Uscis va a congelar, de manera automática, los trámites migratorios de cada ciudadano cubano, como solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Asimismo, el memorando PM-602-0192 establece la reexaminación de beneficios ya aprobados como la green card. Por tanto, cualquier ciudadano cubano con su trámite aprobado deberá pasar por una" reevaluación exhaustiva" que incluyen más entrevistas y evaluaciones individualizadas.
“Este memorando exige que todos los extranjeros que cumplan con estos criterios se sometan a un proceso de reevaluación, que incluye hasta una segunda entrevista, para evaluar a fondo cualquier causal de inadmisibilidad o inelegibilidad. Asimismo, se realizará una revisión, caso por caso, de toda la información y los hechos relevantes”, informó el organismo en su memorando.
¿Se pierden los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano?
En diálogo con LA NACION, el abogado de inmigración Jesús Reyes detalló la situación de los cubanos que cuentan con procesos pendientes bajo la Ley de Ajuste Cubano.
En primer lugar, el beneficio todavía sigue vigente, de igual modo que la elegibilidad subyacente que permite a los ciudadanos cubanos solicitar la residencia permanente, más conocida como green card.
No obstante, la adjudicación (el proceso de revisión y decisión final) de las solicitudes de ajuste bajo este beneficio, así como peticiones familiares y otras solicitudes de residencia (Formulario I-485), han sido pausadas.
Qué les pasará los venezolanos con casos pendientes en EE.UU.
La nueva medida también afecta de manera directa cinco trámites de los ciudadanos venezolanos:
- Ajustes de estatus por matrimonio o empleo (Formulario I-485)
- Casos que estaban próximos a entrevista o decisión
- Solicitudes de residencia permanente
- Casos de naturalización (incluyendo el Formulario N-470)
- Solicitudes de asilo
Debido a la suspensión temporal de estos procesos, habrá un retraso en los avances de cada trámite, pero no dejarán de ser amparados por los mismos.
Por ejemplo, aquellos venezolanos que tenían el Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitaron su asilo, continúan protegidos, aunque sus entrevistas sean pausadas para permitir una investigación más profunda por parte de las agencias migratorias.
Cancelaciones de ceremonias de naturalización y entrevistas en EE.UU.
Poco después de conocerse el nuevo dictamen del Uscis, se reportaron cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización sin explicación previa, según consignaron abogados de inmigración a The New York Times.
Elissa J. Taub, abogada de inmigración en Tennessee, informó que un médico iraní tenía programado prestar juramento de ciudadanía y asistir a su ceremonia de naturalización esta semana. Sin embargo, se le notificó que la ceremonia había sido cancelada.
“Hemos escuchado a través de nuestra red de abogados de inmigración que este no es un caso aislado”, dijo. “Se están cancelando las ceremonias de juramento de naturalización de personas de Venezuela e Irán”, cerró.
