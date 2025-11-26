Confirman que la joven encontrada muerta en un crucero en el Caribe fue asfixiada: sospechan de su hermanastro

MIAMI.– La muerte de una adolescente de Florida en un crucero de la empresa Carnival por el Caribe, a principios de este mes, fue declarada como un homicidio, el último avance por develar el misterio de un caso todavía sembrado de dudas que dio mucho que hablar en las redes y en medios internacionales.

La causa de la muerte de Anna Kepner fue “asfixia mecánica”, según una copia de su certificado de defunción obtenida por la cadena ABC News, que indica que la joven de 18 años “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”. La cantidad de personas involucradas es uno de los puntos a determinar.

La asfixia mecánica ocurre cuando un objeto o fuerza física impide la respiración de una persona, según Stephen Nelson, médico forense jefe de Florida Central, quien no está involucrado en el caso. “De alguna manera, su vía respiratoria ha sido cortada”, dijo Nelson, expresidente de la Comisión de Médicos Forenses de Florida.

Anna Kepner era porrista en su escuela secundaria. Su familia recordó su espíritu alegre y entusiasta Twitter

Kepner, una porrista que cursaba el último año del secundario de la Costa Espacial de Florida, viajaba en el barco Carnival Horizon con su padre, su madrastra, los dos hijos de ésta y sus abuelos. La noche antes de ser encontrada muerta, pasó tiempo con sus abuelos en el casino del barco, según contó su abuela, Barbara Kepner.

“Me dijo: ‘Los quiero. Nos vemos luego’”, recordó. “Nunca la volvimos a ver después de eso”. A la mañana siguiente, una alerta médica sonó a todo volumen por el sistema de transmisión del barco, dirigiendo a los servicios de emergencia a la habitación que la chica compartía con otros dos adolescentes, incluyendo a un hermanastro menor.

Un asistente de la habitación encontró el cuerpo de Kepner “escondido debajo de la cama”, según su abuela. “Grité. No podía parar de gritar”, dijo Barbara Kepner.

Hermanastro en la mira

La muerte de Kepner a bordo del barco que zarpó de Miami ha permanecido envuelta en misterio, ya que el FBI y la oficina del médico forense del sur de Florida se han negado a revelar información sobre el caso durante semanas.

El hermanastro de 16 años de la adolescente ha sido identificado como sospechoso de su muerte, según documentos judiciales presentados por sus padres en otra causa, vinculada con la tenencia del menor. Estas revelaciones ofrecen la indicación pública más clara de que los investigadores federales están investigando a un miembro de la familia ensamblada de la víctima.

⚠️WARNING: This post describes a suspicious death and details of a murder investigation involving a family member.



The biological mother of 18-year-old Anna Kepner, who was found dead on a Carnival cruise ship, has revealed she learned of her daughter's death through a Google… pic.twitter.com/zf1Jv9gLWz — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 23, 2025

La hora de la muerte de Kepner fue a las 11.17 del 7 de noviembre, según la oficina del médico forense, y el barco regresó a Miami al día siguiente, según lo programado. Carnival Horizon navega por el Caribe con escalas en Cozumel, Gran Caimán, Montego Bay y Ocho Ríos, según los itinerarios publicados en el sitio web de la compañía.

Abogados marítimos afirman no estar sorprendidos de que hayan transcurrido casi tres semanas sin que se hayan presentado cargos en el caso.

“Cuando he tenido muertes marítimas internacionales —muertes a bordo de un buque en aguas internacionales en alta mar— puede llevar bastante tiempo obtener los informes finales de la autopsia“, declaró el abogado de Houston, Marcus Spagnoletti. “No es inusual”.

Una muerte “altamente sospechosa”

Nelson, el médico forense, declaró que considera la muerte de Kepner “altamente sospechosa” y que los informes de que su cuerpo fue ocultado respaldan la conclusión del homicidio. “El simple hecho de ocultar el cuerpo es muy preocupante”, declaró Nelson.

A la familia de Kepner se le indicó que la información preliminar señala que no había indicios de agresión sexual y que no parecía haber drogas ni alcohol en el organismo de Anna, según informó ABC News.

El crucero regresó a Miami al día siguiente de la muerte de Anna Kepner Facebook PortMiami

Nelson afirmó que existen diversas muertes que pueden definirse como asfixia, incluyendo ahogamiento, estrangulamiento y ahorcamiento.

La afirmación de que Kepner “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)” es bastante común, afirmó Nelson, y supone un reconocimiento de que Kepner había estado compartiendo habitación con otras personas.

“Corresponderá a las autoridades determinar qué papel, si lo hubo, desempeñó cada una de las otras personas en la habitación”, concluyó Nelson.

Escena del crimen flotante

Determinar quién tiene la autoridad sobre una investigación criminal puede ser complicado, ya que los cruceros están registrados en un país, pero a menudo viajan a través de muchos otros, transportando a miles de pasajeros y tripulantes de todo el mundo, según el FBI.

En alta mar, donde las leyes estadounidenses, internacionales y de otros países pueden estar en juego, la cooperación es fundamental para cualquier investigación.

La naturaleza de una escena del crimen flotante también puede dificultar las investigaciones, ya que puede dejar un pequeño margen de tiempo para investigar antes de que el barco zarpe en su siguiente viaje.

La investigación está a cargo de autoridades judiciales de Miami. En la foto, patrulleros en la costa de Miami (Archivo). Miami-Dade Police Department / Facebook

“Dispones de poco tiempo para hacer lo mejor posible para resolver este caso o recopilar todas las pruebas necesarias para resolverlo, y luego la escena del crimen se va“, declaró el agente especial del FBI Matt Parker en el documento del FBI.

Preservar la integridad de la escena del crimen también puede ser un desafío, “dado que las fuerzas del orden ni siquiera habrían tenido acceso a la escena del crimen hasta que estuvieran en puerto", afirmó David Edelstein, abogado del sur de Florida.

“No cuentan con las mismas garantías que cuando las fuerzas del orden están a cargo de la escena del crimen”, afirmó. “Es fundamental asegurar la escena del crimen; de lo contrario, las pruebas podrían contaminarse”.

Delitos en cruceros

Una ley federal, la Ley de Seguridad y Protección de Cruceros, exige que la mayoría de los cruceros que operan desde puertos estadounidenses denuncien ciertos tipos de delitos graves al FBI.

En 2023, el FBI recibió 180 denuncias de presunta actividad delictiva en cruceros, desde robos hasta agresiones sexuales y físicas, y casos de personas desaparecidas, según la agencia. No se reportaron muertes sospechosas durante ese período, según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

“Son casi como pequeñas ciudades, así que cualquier cosa que pudiera ocurrir en una ciudad pequeña podría ocurrir a bordo de uno de estos barcos, incluidos delitos violentos”, afirmó Edelstein.

Agencia AP