La ley firmada en Florida que permite tener una placa de la UFC: cómo obtenerla
Uno de los diseños especiales aprobados por la SB 246 es de la Ultimate Fighting Championship
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Por una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis en Florida, se autorizaron nuevas placas especiales para vehículos. Entre ellas, uno de los diseños habilitados es el de Ultimate Fighting Championship (UFC) y los residentes pueden obtenerla a pedido. Los fondos recaudados se destinarán a una fundación.
La placa de UFC en Florida se puede comprar en preventa desde el 1° de octubre
Aunque el programa de placas especiales ya existe desde hace años en el Estado del Sol, la SB 246 autorizó a que se agreguen nuevos diseños a las matrículas. Tanto el relacionado con la UFC como el resto de las categorías aprobadas podrán comprarse en preventa desde el 1° de octubre.
Según el sitio web del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), los interesados en obtener una placa de este estilo deben realizar el trámite con la oficina de recaudación de impuestos de su condado.
En estos casos, además de la tasa de registro estándar se cobra un dinero extra por el diseño especial.
La placa tendrá la inscripción “UFC Lives Here” en la parte inferior. Además, se dio a conocer cómo se repartirá el dinero recaudado.
Los fondos apoyarán a la UFC Foundation en iniciativas que incluyen hospitales infantiles, apoyo a servicios de emergencia, militares y programas de mentoría juvenil en conjunto con agencias de ley locales.
Cuáles son los nuevos diseños de placas especiales que aprobó Florida en la SB 246
De acuerdo con el texto de la norma, UFC no fue la única entidad para la que se aprobó una placa especial. Además de la empresa de artes marciales mixtas, estas instituciones también obtuvieron el permiso:
- Miami Northwestern Alumni Association: los ingresos se utilizarán para financiar programas académicos, atléticos y becas.
- Christopher Columbus High School: los fondos apoyarán programas académicos y atléticos, además de becas para sus alumnos.
- Miami Dade College: la totalidad de los ingresos se dedicará a financiar becas para estudiantes.
- St. Petersburg College: el dinero recaudado se dividirá entre becas y otras iniciativas para estudiantes.
- United States Naval Academy: los fondos recaudados por placas especiales irán a subvenciones a organizaciones benéficas que asisten a veteranos y sus familias.
- United States Military Academy: el dinero estará enfocado en la Línea de Ayuda Legal para Veteranos de Florida.
- Florida Film Legacy: la recaudación se destinará a Feature Florida Partnerships, Inc.
Por otro lado, la ley firmada por DeSantis también habilitó una versión específica de la placa “Endless Summer” para motocicletas y la creación de una plantilla estándar con logotipo para que utilicen universidades.
La ley de Florida también regula el uso del dinero recaudado por placas especiales
La normativa establece que las entidades relacionadas con los nuevos diseños aprobados no pueden usar los fondos recaudados para actividades comerciales o con fines de lucro.
Estas instituciones deberán proporcionar al estado una proyección financiera a cinco años dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la ley. Si no lo hacen, la placa especial relacionada será desautorizada automáticamente.
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