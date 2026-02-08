Quién es la cubana de Florida que se volvió primera finalista en Miss Intercontinental 2025
Lorena Suárez logró un puesto privilegiado en el certamen mundial de belleza que se realizó en Egipto
- 3 minutos de lectura'
Recientemente, Lorena Suárez, modelo nacida en Cuba que emigró a Florida cuando era una niña, participó en el concurso Miss Intercontinental 2025 y quedó como primera finalista. La posición le valió el reconocimiento como Miss Norteamérica; además de su historia personal, la joven de 23 años contó cuál es su futuro en el modelaje.
La cubana Lorena Suárez fue primera finalista en Miss Intercontinental 2025
El certamen debía realizarse el año pasado, pero por problemas de logística finalmente se llevó a cabo a fines de enero en el The V Luxury Hotel de Sahl Hasheesh, Egipto, según informa el sitio web oficial del concurso de belleza.
Entre todas las participantes, Suárez logró un reconocimiento destacado que la ubicó como primera finalista. La ganadora fue la rusa Varvara Yakovenko, que recibió la corona de Maria del Mar Cepero, la ganadora del certamen 2024 que representó a Puerto Rico.
Se trata de la segunda ocasión en la que la cubana obtiene ese puesto en menos de un año. En junio de 2025 también había viajado a Egipto para participar del concurso Top Model of the World. En esa ocasión, también fue consagrada como primera finalista.
La historia de Lorena Suárez como migrante: se fue de Cuba a Florida cuando era niña
En diálogo con El Nuevo Herald, la modelo contó su historia familiar y algunos obstáculos que debió superar cuando llegó a Estados Unidos.
Según su relato, cuando tenía ocho años ella y su familia se mudaron de Cuba a Port St. Lucie, una ciudad en el Estado del Sol que tiene poco menos de 200 mil habitantes. Lejos de su país natal, ya desde pequeña sabía que quería ser modelo.
El deseo surgió en Cuba al ver a su tía, quien modelaba en La Maison, una reconocida tienda de La Habana. Siendo niña, Suárez subía a la pasarela e imitaba el caminar de las modelos.
Sergio Meso, el director de Reinado Nacional de Belleza Cuba, apostó por su talento. Para entrenar, Suárez se iba todos los viernes desde Port St. Lucie a Miami, una distancia de 115 millas (185 kilómetros), donde el empresario tenía su sede.
Gracias a esa preparación y a la práctica con una escalera de madera que su padre le construyó para que entrenara a subir y bajar con tacones, la cubana comenzó a crear su camino en el modelaje.
En el diálogo con el medio, adelantó que no participará en Miss Universe Cuba, ya que quiere tomarse un descanso tanto físico como mental.
Los planes para Suárez son participar de la Semana de la Moda de Nueva York. Luego, en su cronograma también están programadas visitas a Londres y China.
Cómo fueron los resultados de Miss Intercontinental 2025
El certamen marcó el triunfo de Varvara Yakovenko y reconoció a Lorena Suárez como finalista. Según presentó el concurso, estos fueron los resultados principales:
- Miss Intercontinental 2025: Varvara Yakovenko (Rusia)
- Primera Finalista: Lorena Suárez (Cuba)
- Segunda Finalista: Vanessa Wenk (Tailandia)
- Tercera Finalista: Faidha Kassim (Tanzania)
- Cuarta Finalista: Christina Vanhefflin (Filipinas)
- Quinta Finalista: Cristiane Guerrero (Ecuador)
- Sexta Finalista: Brilliant Maroko (Kenia)
Otras noticias de Agenda EEUU
Minuto a Minuto. Super Bowl 2026, en vivo: Patriots vs. Seahawks, show de medio tiempo y lo que se espera hoy en la final de la NFL
Consejos de la NASA. Alineación planetaria en Estados Unidos: cuándo y a qué hora ver el desfile de 6 planetas en febrero
En Los Ángeles. Desfile del dragón, festivales y las actividades para celebrar la llegada del Año Nuevo chino
- 1
TV y streaming del domingo: Vélez vs. Boca, partidazos en Europa, el Super Bowl y la qualy del Argentina Open
- 2
Valeria Mazza: “En nuestra casa la crítica no es bienvenida”, afirma la ex modelo
- 3
Messi marcó un golazo en el empate de Inter Miami ante Barcelona de Ecuador
- 4
Ordenan el decomiso de los bienes del exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de cárcel por corrupción