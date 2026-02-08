Quién es la cubana de Florida que se volvió primera finalista en Miss Intercontinental 2025

Recientemente, Lorena Suárez, modelo nacida en Cuba que emigró a Florida cuando era una niña, participó en el concurso Miss Intercontinental 2025 y quedó como primera finalista. La posición le valió el reconocimiento como Miss Norteamérica; además de su historia personal, la joven de 23 años contó cuál es su futuro en el modelaje.

La cubana Lorena Suárez fue primera finalista en Miss Intercontinental 2025

El certamen debía realizarse el año pasado, pero por problemas de logística finalmente se llevó a cabo a fines de enero en el The V Luxury Hotel de Sahl Hasheesh, Egipto, según informa el sitio web oficial del concurso de belleza.

Lorena Suárez representó a Cuba en Miss Intercontinental 2025 Instagram @lorenasuarez._

Entre todas las participantes, Suárez logró un reconocimiento destacado que la ubicó como primera finalista. La ganadora fue la rusa Varvara Yakovenko, que recibió la corona de Maria del Mar Cepero, la ganadora del certamen 2024 que representó a Puerto Rico.

Se trata de la segunda ocasión en la que la cubana obtiene ese puesto en menos de un año. En junio de 2025 también había viajado a Egipto para participar del concurso Top Model of the World. En esa ocasión, también fue consagrada como primera finalista.

La historia de Lorena Suárez como migrante: se fue de Cuba a Florida cuando era niña

En diálogo con El Nuevo Herald, la modelo contó su historia familiar y algunos obstáculos que debió superar cuando llegó a Estados Unidos.

Según su relato, cuando tenía ocho años ella y su familia se mudaron de Cuba a Port St. Lucie, una ciudad en el Estado del Sol que tiene poco menos de 200 mil habitantes. Lejos de su país natal, ya desde pequeña sabía que quería ser modelo.

Lorena Suárez logró un puesto privilegiado en el certamen de belleza Instagram @lorenasuarez._

El deseo surgió en Cuba al ver a su tía, quien modelaba en La Maison, una reconocida tienda de La Habana. Siendo niña, Suárez subía a la pasarela e imitaba el caminar de las modelos.

Sergio Meso, el director de Reinado Nacional de Belleza Cuba, apostó por su talento. Para entrenar, Suárez se iba todos los viernes desde Port St. Lucie a Miami, una distancia de 115 millas (185 kilómetros), donde el empresario tenía su sede.

Gracias a esa preparación y a la práctica con una escalera de madera que su padre le construyó para que entrenara a subir y bajar con tacones, la cubana comenzó a crear su camino en el modelaje.

En el diálogo con el medio, adelantó que no participará en Miss Universe Cuba, ya que quiere tomarse un descanso tanto físico como mental.

Lorena Suárez se mudó de Cuba a Florida de niña y desde entonces sabía que quería ser modelo Instagram @lorenasuarez._

Los planes para Suárez son participar de la Semana de la Moda de Nueva York. Luego, en su cronograma también están programadas visitas a Londres y China.

Cómo fueron los resultados de Miss Intercontinental 2025

El certamen marcó el triunfo de Varvara Yakovenko y reconoció a Lorena Suárez como finalista. Según presentó el concurso, estos fueron los resultados principales:

Miss Intercontinental 2025 : Varvara Yakovenko (Rusia)

: Varvara Yakovenko (Rusia) Primera Finalista : Lorena Suárez (Cuba)

: Lorena Suárez (Cuba) Segunda Finalista : Vanessa Wenk (Tailandia)

: Vanessa Wenk (Tailandia) Tercera Finalista : Faidha Kassim (Tanzania)

: Faidha Kassim (Tanzania) Cuarta Finalista : Christina Vanhefflin (Filipinas)

: Christina Vanhefflin (Filipinas) Quinta Finalista : Cristiane Guerrero (Ecuador)

: Cristiane Guerrero (Ecuador) Sexta Finalista: Brilliant Maroko (Kenia)