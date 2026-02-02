¿Buenas noticias para los migrantes cubanos? La revelación de Trump sobre supuestas negociaciones con el régimen

Luego de la captura de Nicolás Maduro, Cuba perdió el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela. Frente a este panorama, mientras mantiene el bloqueo que ejerce una presión constante sobre la economía de la isla, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció que entabló nuevas conversaciones con el gobierno de Miguel Díaz-Canel para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas naciones.

Acercamiento a Cuba: la revelación de Trump sobre supuestas negociaciones con el régimen de la isla

Durante una conferencia de prensa celebrada en su residencia en Florida, Trump indicó que abrió nuevas conversaciones "con los más altos responsables de Cuba“. En esa línea, sostuvo luego: ”Ya veremos qué pasa, pero creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba“.

Donald Trump anunció que entabló nuevas conversaciones "con los más altos responsables de Cuba", aunque no especificó el contenido AFP/AP

Desde la década de 2000, Cuba mantuvo un acuerdo con Venezuela mediante el cual enviaba profesionales en distintas áreas a cambio de petróleo.

En declaraciones citadas por el Nuevo Herald, el presidente estadounidense aludió a la suspensión de este trato: “Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla”.

Durante la noche del domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó un comunicado de prensa en el que no abordó las conversaciones con la administración Trump. No obstante, reafirmó su “disposición a mantener un diálogo respetuoso” con el gobierno estadounidense.

A su vez, propuso “renovar la cooperación técnica”, especialmente en “la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad”.

Por su parte, en un discurso reciente, Díaz-Canel acusó al gobierno de Estados Unidos de utilizar “los mismos pretextos” que empleó en Venezuela para llevar a cabo una acción militar contra Cuba, según el medio ANSA Latina.

Si bien aclaró que no descartaba las negociaciones con Estados Unidos, el presidente cubano aseguró que hasta el momento no había habido contacto.

No está claro cómo el avance en las conversaciones podría afectar a los migrantes cubanos que residen en EE.UU. Esta comunidad, según datos de la American Community Survey de 2023, estaba conformada por aproximadamente 2.568.036 personas.

Trump presiona a Cuba: la suspensión del envío de petróleo desde Venezuela

La relación bilateral entre Cuba y Venezuela comenzó en 2000, cuando ambos países firmaron un Convenio Integral de Cooperación. La cantidad varió con los años, y en ciertos períodos llegaron a casi 100 mil barriles diarios.

El año pasado, Venezuela fue el mayor proveedor de la isla, con unos 26.500 barriles diarios de crudo y combustible, según informó Reuters.

Ante la captura de Maduro, el mandatario republicano anunció el endurecimiento de las sanciones para impedir el envío de petróleo hacia Cuba. A su vez, firmó una orden ejecutiva que habilita la imposición de aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, como parte de una estrategia de presión indirecta sobre el gobierno de la isla.

Trump indicó que el gobierno estadounidense trabajará en un trato con Cuba mientras mantiene el bloqueo de los suministros de petróleo para la isla ADALBERTO ROQUE - AFP

Además, el jueves pasado Trump declaró una emergencia nacional en la que calificó como una “amenaza inusual y extraordinaria” al gobierno de Díaz-Canel. Esto se debe, según sus declaraciones, a que la isla presuntamente permitió que Rusia espie a Estados Unidos desde su territorio.

De acuerdo con la información de ABC News, el presidente también expresó que la medida responde a que el gobierno cubano forjó nuevas alianzas con naciones que considera hostiles, como Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

El gobierno mexicano anunció nueva ayuda para la isla en medio de las negociaciones con Trump

Mientras la administración Trump avanza con negociaciones con los altos líderes cubanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que su gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba “esta semana”. Esto incluye alimentos y otros productos básicos para atender necesidades inmediatas, comunicó CNN.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el estado de Sonora, en el noroeste del país. Allí, detalló que el envío estará a cargo de la Secretaría de Marina, mientras su gabinete busca resolver “de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”.

Sheinbaum anunció que México enviará productos esenciales a Cuba mientras Trump avanza con conversaciones diplomáticas con altos funcionarios de la isla White House / Presidencia de México

En ese sentido, aclaró que no abordó el tema con el presidente Trump. “No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, expresó. Luego, reparó en que existieron conversaciones al respecto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Estamos buscando todas las vías diplomáticas porque, como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, completó.