Quién ganó las elecciones en Florida: resultados de las votaciones 2025

Las elecciones locales celebradas el 4 de noviembre de 2025 en Florida han delineado el panorama político de importantes ciudades, con resultados que designan a nuevos alcaldes y comisionados. En el condado de Miami-Dade, dos de las ciudades más relevantes, Miami Beach y Hialeah, vieron la confirmación de sus nuevos líderes al frente de los municipios.

Resultados en Miami Beach y Hialeah

En Miami, el escenario para el puesto de comisionado de la ciudad en el Distrito 1 fue más reñido, lo que ha conducido a una segunda vuelta. Los candidatos Eileen Higgins y Emilio T. González disputarán el puesto en un balotaje programado para el próximo 9 de diciembre.

Eileen Higgins se enfrentaría a una segunda vuelta contra Emilio T. González en Miami X/@CommishEileen

En Miami Beach, Steven Meiner fue el ganador de la contienda por la alcaldía. Meiner logró el 51,20% de los votos, que representó un total de 7635, frente al 48,80% en el cierre de los comicios para Kristen Rosen González, con 7278 apoyos. La diferencia entre ambos fue de 357 sufragios.

“Su confianza en mí es una muestra de mi enfoque orientado a los resultados: calles más seguras, orden durante el Spring Break y un entorno estable donde los negocios locales puedan crecer”, escribió Meiner en su cuenta de X.

Meiner fue elegido por primera vez como alcalde en 2023 X/@StevenMeiner

Por su parte, Bryan Calvo se consagró electo como nuevo alcalde de Hialeah, con el 52,93% de los votos, que representó un total de 9227 apoyos. Con un margen de diferencia, se situó en segundo lugar Jesús Tundidor, con el 20,68% y 3605 votos.

Resultados en otros condados de Florida

Las elecciones de 2025 en Florida también abarcaron otras regiones del estado. Ciudades como Orlando, junto con municipios en los condados de Lake, Volusia, Orange y Brevard, participaron en procesos electorales para elegir a sus representantes locales, según consignó Central Florida Public Media:

Orlando

Comisionado del Distrito 1 de Orlando

Tom Keen 53,97% - Ganador

Manny Acosta 5,16%

Jim Gray 31,24%

Sol Linda-Marie Grund 9,62%

Comisionado del Distrito 3 de Orlando

Roger Chapin 34,01% - Segunda vuelta

Mira Tanna 33,83% - Segunda vuelta

Chris Durant 18,09%

Kimberly Kiss 9,31%

Samuel Chambers 4,76%

Comisionado del Distrito 5 de Orlando

Shan Rose 51,84% - Ganadora

Lawanna Gelzer 15,45%

Regina I. Hill 32,71%

Condado de Lake

Asiento número 2 del Consejo Municipal en Clermont

Bryan L. Bain - 53,82%

Tod Howard - 46,18%

Mascotte

Asiento 1 del Consejo Municipal

Robin Hughes - 50,66%

Bárbara Krull - 49,34%

Asiento número 5 del Consejo Municipal

Randy L. Brasher - 51,47%

Sharee Virginia Hodge - 48,53%

Tavares

Asiento 4 del Consejo Municipal

Lou Buigas - 36,92%

Doug Keown - 63,08%

Montverde

Ayuntamiento (Vote por dos)

Allan Hartle - 23,16%

Judy Ley - 11,54%

Grant Roberts - 37,03%

Bryan Rubio - 28,27%

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.