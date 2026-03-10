Uno por uno, cuáles son los estados que temen una incursión del ICE en los próximos días

Distintas jurisdicciones se preparan para posibles incursiones de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pese a la reciente salida de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y el anuncio de una moderación en las tácticas tras los incidentes en Minnesota, el temor persiste entre los residentes y funcionarios locales.

Tres estados en alerta por posibles operaciones del ICE

Según The New York Times, las comunidades viven en un estado de alerta constante ante la posibilidad de operativos a gran escala.

Ohio, Pensilvania y Maryland encabezan la lista de los estados con mayor preocupación debido a rumores persistentes sobre redadas inminentes. A continuación, el detalle de la situación en cada punto del país:

Columbus, Ohio : la ciudad permanece en vilo tras los reportes de operativos previos. Activistas y autoridades preparan redes de apoyo para proteger a la significativa población somalí que reside allí, ante el temor de una escalada similar a la vivida durante diciembre pasado.

: la ciudad permanece en vilo tras los reportes de operativos previos. Activistas y autoridades preparan redes de apoyo para proteger a la significativa población somalí que reside allí, ante el temor de una escalada similar a la vivida durante diciembre pasado. Philadelphia, Pensilvania : La tensión alcanzó niveles altos tras la postura del fiscal local, quien prometió arrestar a agentes federales. Ante esto, el ayuntamiento local debate normativas para impedir que los efectivos de ICE utilicen vehículos sin identificación o porten máscaras, con el fin de aumentar la transparencia en los procedimientos.

: La tensión alcanzó niveles altos tras la postura del fiscal local, quien prometió arrestar a agentes federales. Ante esto, el ayuntamiento local debate normativas para impedir que los efectivos de ICE utilicen vehículos sin identificación o porten máscaras, con el fin de aumentar la transparencia en los procedimientos. Maryland: El estado experimenta una movilización preventiva. En el condado de Prince George, las autoridades locales organizan redes de suministro de alimentos y asesoría legal. Asimismo, el alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, firmó una orden ejecutiva para facilitar representación legal pro bono a los residentes bajo procesos migratorios. En Montgomery, los legisladores discuten una ley que facilite la recuperación de vehículos retenidos tras arrestos.

Agentes federales matan a Alex Pretti

El factor detonante de este nerviosismo nacional fue el operativo en Minneapolis. Aquella intervención terminó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) a manos de agentes, lo cual forzó el relevo del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y el repliegue estratégico anunciado por el responsable migratorio, Tom Homan. No obstante, las explicaciones oficiales no logran calmar a los líderes comunitarios.

Incertidumbre

“Estamos en un estado de adivinanza, tomamos pistas sobre lo que ocurre a nuestro alrededor para no ser sorprendidos”, explicó Krystal Oriadha, presidenta del Consejo del Condado de Prince George, en declaraciones a The New York Times.

Se temen operativos y redadas del ICE en distintas ciudades de Estados Unidos (Archivo) Archivo

Catalina Rodriguez-Lima, directora de la Oficina de Asuntos Inmigrantes de Baltimore, señaló que los funcionarios planifican escenarios diversos, desde operativos incrementales hasta despliegues masivos. La falta de comunicación transparente por parte de las autoridades federales alimenta la confusión.

Dorothy Hassan, líder de una organización en Columbus, definió la situación como una táctica deliberada del ICE: “El objetivo es mantener a todos confundidos, dudando y en estado de pánico”. Esta falta de certeza obliga a ciudades y estados a actuar sin datos precisos, creando un complejo equilibrio entre la vigilancia necesaria y la prevención de una alarma social innecesaria que solo fragmenta a los vecinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA