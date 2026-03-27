Rechazo colectivo: la ley firmada por DeSantis que pone en jaque a un barrio a 20 minutos de Miami

Un proyecto en una pequeña comunidad de Miami-Dade, en Florida, generó polémica dentro de los residentes. La empresa busca construir una escuela, pero los habitantes de la zona se niegan. Ante eso, los desarrolladores señalaron fue que se puede utilizar una ley estatal aprobada en 2023 y firmada por el actual gobernador, Ron DeSantis para avanzar en el propósito.

El proyecto de una escuela en una comunidad de Florida que desató el rechazo de los residentes

La iniciativa es impulsada por el cofundador de WeWork y su esposa, según Miami Herald. La intención es construir una escuela enfocada en “inteligencia espiritual” en El Portal, una comunidad del condado de Miami-Dade con poco más de 2000 habitantes.

Una ley de Florida que firmó DeSantis en 2203 desató un problema inmobiliario en El Portal @GovRonDeSantis

Ya desde la primera etapa del proyecto, la escuela, de nombre SOLFL, generó resistencia. Uno de los motivos más importantes que esgrimen los residentes para oponerse a la construcción de la institución educativa es la falta de transparencia del desarrollador.

Además, también mencionan otros motivos, como preocupaciones por las variaciones de zonificación y el hecho de que la escuela, al ser una organización sin fines de lucro, no aportaría ingresos fiscales al municipio.

Sumado a esto, el conflicto escaló en intensidad luego de que se realizó la demolición de la iglesia Rader, que tenía 70 años de antigüedad en la comunidad de El Portal. El hecho ocurrió mientras la edificación estaba en proceso de ser considerada para un estatus de protección por preservación histórica.

Ante la resistencia, los impulsores de la escuela amenazaron con desarrollar un proyecto alternativo que estaría amparado bajo la ley de Florida.

Edificio de viviendas, la alternativa si bloquean la construcción de la escuela en El Portal

Jeff Davis, un desarrollador de Nueva York que habló en una reunión de El Portal en representación del proyecto de la escuela, presentó una alternativa.

La opción es construir un edificio que tendría un porcentaje de viviendas asequibles. El diseño fue ampliamente rechazado por los vecinos de la comunidad, quienes lo apodaron como la “Estrella de la Muerte” por su diseño grande y cuadrado.

Este desarrollo inmobiliario no necesitaría la aprobación municipal, ya que está amparado por la ley SB 102 de 2023, más conocida como Live Local Act.

La Live Local Act, firmada por DeSantis en 2023, complica a la comunidad de El Portal Foto Flgov

En ese sentido, la amenaza del desarrollador fue que si la comunidad no habilita la escuela, procederá con la construcción del edificio de viviendas.

Qué dice la Live Local Act de Florida, firmada por DeSantis en 2023

De acuerdo con el texto de la ley, regula distintas cuestiones relacionadas con las normas de construcción y proyectos inmobiliarios.

Uno de los apartados indica que los condados y municipios deben autorizar desarrollos multifamiliares en cualquier área zonificada como comercial, industrial o de uso mixto si al menos el 40% de las unidades se mantienen como asequibles por 30 años.

En ese sentido, Davis podría llevar adelante el proyecto de un edificio. Siempre que se cumplan las normas de asequibilidad de las viviendas, estaría habilitado a evadir las restricciones locales de zonificación.

La ley fue firmada por DeSantis el 29 de marzo de 2023 y rige desde el 1° de julio de ese mismo año.