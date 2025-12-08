Resultados de las elecciones en Miami Beach y Hialeah: qué se espera para la segunda vuelta en Florida

Este martes 9 de diciembre se desarrolla una nueva jornada electoral en Miami, Miami Beach y Hialeah. Las tres ciudades convocaron una segunda vuelta después de que ningún candidato recibió la mayoría de los votos durante las elecciones de noviembre.

Elecciones por la alcaldía de Miami

La segunda vuelta por la alcaldía de Miami, enfrenta de nuevo a Eileen Higgins, comisionada del condado de Miami-Dade, y a Emilio González, exsubsecretario del Departamento de Seguridad Nacional durante la administración de George W. Bush.

Eileen Higgins (derecha) fue la más votada el 4 de noviembre (36 %) Associated Press - AP�

En la primera vuelta, Higgins fue la más votada con el 36% de los votos, mientras que González acumuló el 19,5%. Al no acumular la mitad de los votos de la ciudad más poblada del condado de Miami-Dade, se enfrentaron a una segunda votación.

“Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia. Juntos, pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente”, dijo en un comunicado Higgins, según consignó CNN.

Higgins se encuentra entre los candidatos favoritos para ganar los comicios Marta Lavandier� - AP�

La votación anticipada se llevó a cabo entre el 5 y 7 de diciembre de 2025.

Los resultados se conocerán el 9 de diciembre, aproximadamente a las 19.15 hs. Las papeletas de votación por correo, así como los totales de votación anticipada, se informarán a medida que se informen en los distintos lugares de votación.

Qué dicen las encuestas sobre la elección de la alcaldía de Miami

Los últimos sondeos se inclinan por una victoria de la candidata demócrata. Entre el 21 y 24 de noviembre, una encuesta de APL Consulting a 307 votantes reveló que Higgins cuenta con el 34% de aprobación, mientras que González contó con el 31%.

Esto se refleja también en las apuestas. Según Polymarket, Higgins tiene un 94% de posibilidades de ganar las elecciones, mientras que González tiene un 6% de posibilidades.

Elecciones en Hialeah

En Hialeah se definen dos asientos del consejo. La votación anticipada comenzó el 7 de diciembre.

Grupo 3 . Se enfrentan Jessica Castillo y Gelien Pérez .

. Se enfrentan y . Grupo 4. Se elige entre William “Willy” Marrero y Javier Morejón

Estas elecciones son seguidas de cerca por el nuevo alcalde Bryan Calvo, quien espera ganar influencia sobre el Consejo.

Jessica Castillo avanzó a la segunda vuelta con el 40,5% de los votos Instagram/@castilloforcitycouncil

Pérez y Castillo avanzaron a la segunda vuelta del Grupo 3 en las elecciones generales del mes pasado con el 40,5% y el 36% de los votos.

En el Grupo 4, Marrero lideró por poco con un 24,8%, seguido de Morejón con un 23,3%.

Calvo mostró su apoyo a Gelien Pérez y William “Willy” Marrero para los comicios del 9 de diciembre Facebook Bryan Calvo Esq

A quién respalda el nuevo alcalde de Hialeah

Calvo mostró su apoyo a Gelien Pérez y William “Willy” Marrero, quienes se presentaron con listas políticas rivales durante la contienda por la alcaldía.

“Mi apoyo no significa que (ellos) me apoyarán siempre. Necesitamos equilibrar las votaciones y determinar dónde no estamos todos de acuerdo. Que los haya apoyado no significa que sea condicional”, dijo el alcalde al Miami Herald.

Las urnas abrirán a las 7 hs y cerrarán a las 19 hs. La elección se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables de los Estatutos de Florida, en lo que respecta a las Elecciones Generales, así como con la Carta y el Código de la Ciudad de Hialeah.

Elecciones en Miami Beach

En Miami Beach, Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope se postulan para un puesto en la comisión general que dejará vacante Kristen Rosen González.

Los resultados comenzarán a publicarse a las 19.15 horas del 9 de diciembre.

Hasta el momento, hay 42. 668 votantes registrados para los comicios y se registraron las primeras estadísticas de votación no oficiales: