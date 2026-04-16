Ron DeSantis inauguró una nueva estatua en Florida en honor a un conocido presidente estadounidense

Ron DeSantis, gobernador de Florida, presentó la nueva estatua en honor al expresidente Calvin Coolidge. La misma está ubicada en los Jardines Bok Tower y busca conmemorar su legado político en el contexto del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Qué se sabe de la nueva estatua presentada por Ron DeSantis

El gobernador presentó la escultura el pasado 15 de abril en los Jardines Bok Tower, Lake Wales. A través de una conferencia de prensa, presentó la figura en honor al “gobierno limitado, la responsabilidad fiscal, la frugalidad y la virtud cívica” que marcó la administración Coolidge.

“Coolidge gobernó como constitucionalista, eliminó la deuda, equilibró el presupuesto, redujo los impuestos y promovió una cultura cívica estadounidense unificada", dijo DeSantis.

“Mientras Florida lidera la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, esta escultura honra la fe del presidente Coolidge en el carácter fuerte del pueblo estadounidense y la belleza natural que continúa inspirando a nuestro estado”, agregó.

La ubicación del monumento se encuentra cerca del lugar donde el entonces presidente pronunció un discurso para inaugurar el jardín santuario en febrero de 1929. Esta fue una de sus últimas apariciones como presidente.

El jardín es descrito como un “oasis” diseñado en estilo neogótico. De destacaba por su torre de 205 pies construida con piedra coquina de San Agustín y su carillón de 60 campanas.

La iniciativa de Florida para honrar a los políticos estadounidenses

La presentación forma parte de la iniciativa de Florida para honrar a las personas que marcaron la cultura estadounidense durante los últimos 250 años. Entre los líderes destacados en el Estado del Sol, se encuentran los Padres Fundadores como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y George Washington.

Florida ha buscado honrar a los Padres Fundadores a través del nombramiento de diferentes avenidas y distritos

“Nos aseguramos de honrar a los padres fundadores al nombrar condados de Florida con sus nombres. Hicimos una dedicación a Frederick Douglass en St. Augustine, a Ronald Reagan en la Universidad Internacional de Florida”, remarcó DeSantis.

Quién fue Calvin Coolidge, el presidente destacado por Ron DeSantis

Calvin Coolidge fue el trigésimo presidente de los Estados Unidos. Ocupó el cargo desde el 2 de agosto de 1923 hasta el 4 de marzo de 1929.

Nació en Plymouth Notch, Vermont, el 4 de julio de 1872, Día de Independencia en Estados Unidos. Se graduó en Amherst College y luego se formó en derecho en el bufete Hammond and Field en Northampton, Massachusetts.

Coolidge fue presidente de EE.UU. desde 1923 hasta 1929 X/@WilliamWolfe

En 1920, el abogado fue elegido vicepresidente de los Estados Unidos. Luego, tras la repentina muerte del presidente Warren G. Harding en agosto de 1923, Coolidge asumió la presidencia jurando el cargo ante su padre.

Para el año siguiente, fue elegido presidente por derecho propio, y su partido obtuvo más votos que los Progresistas, y los Demócratas juntos, según consignó The Coolidge Scholarship.