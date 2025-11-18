Salario mínimo en Florida para fines de 2025: cuánto ganará un trabajador en diciembre de este año

De acuerdo con la Constitución de Florida, el salario mínimo se ajusta una vez al año. Como esa actualización ocurre cada septiembre, en diciembre de 2025 el valor vigente para los trabajadores seguirá siendo de US$14 la hora. Recién en septiembre de 2026 aumentará a US$15.

Cuánto ganará un trabajador de Florida en diciembre

De acuerdo con la Asociación de Restaurantes y Hospedaje de Florida (FRLA, por sus siglas en inglés), el sueldo mínimo estipulado para diciembre de este año es de US$14 la hora.

Hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, el sueldo mínimo se mantendrán a US$14 en Florida Freepik

Este valor se aplica desde el pasado 30 de septiembre, fecha señalada por la Constitución para aplicar el incremento anual. “El salario mínimo aumentará US$1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar los US$15″, informó el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL, por sus siglas en inglés).

Los trabajadores que reciben propinas, por su parte, cuentan con un piso salarial de US$10,98, según consignó sitio web de la Florida Restaurant and Lodging Association. Los empleadores pueden aplicar un crédito por propinas de hasta US$3.02 a este sector.

Los incrementos de salario escalonados en Florida

El 3 de noviembre de 2020, la Enmienda 2 en relación con los incrementos del sueldo mínimo fue aprobada por los votantes de Florida. El estatuto plantea seis incrementos anuales para llegar a US$15 por hora el próximo año.

30 de septiembre de 2021: US$10 por hora (incremento del US$1).

US$10 por hora (incremento del US$1). 30 de septiembre de 2022 : US$11 por hora.

: US$11 por hora. 30 de septiembre de 2023: US$12 por hora.

US$12 por hora. 30 de septiembre de 2024 : US$13 por hora.

: US$13 por hora. 30 de septiembre de 2025 : US$14 por hora.

: US$14 por hora. 30 de septiembre de 2026: US$15 por hora.

Los incrementos escalonados iniciaron en 2021, luego de que se aumentara el sueldo mínimo a US$11 Freepik

A partir de 2027, el salario mínimo se ajustará de manera anual por inflación, tal como se había hecho desde 2004, según consignó el escrito con la Enmienda.

Qué puede hacer una persona en caso de no recibir el salario mínimo legal

Un empleado que no reciba el salario mínimo legal después de notificar a su empleador y darle 15 días para resolver los reclamos, puede iniciar una demanda civil para recuperar sus salarios perdidos, según consignó Florida Commerce.

En caso de que el empleador no cumpla con el sueldo mínima legal en Florida, el empleado puede denunciarlo Freepik

En caso de que el empleador sea declarado responsable de violar de manera intencional los requisitos del salario mínimo, está sujeto a una multa de US$1000 por cada infracción. Incluso, el Fiscal General u otro funcionario designado por la Legislatura podría interponer una demanda civil.

Al recibir la demanda o la multa estipulada, el empresario no puede represalias contra el empleado, dado que sus derechos están protegidos por la Constitución de Florida. Estos incluyen el derecho a: