De cuánto será el salario mínimo en Florida el 30 de septiembre de 2026

El salario mínimo en Florida es actualmente de 14 dólares por hora para la mayoría de los trabajadores, un monto que aumentó el 30 de septiembre de 2025. El próximo año, en la misma fecha, la suma volverá a incrementar hacia los US$15 por hora, aunque no aplica para todos los empleados.

Salario mínimo en Florida el 30 de septiembre de 2026

El 3 de noviembre de 2020, los ciudadanos del Estado del Sol votaron para aprobar una enmienda que requería un incremento gradual del sueldo mínimo estatal cada año hasta alcanzar los US$15 por hora. En 2026, finalmente llegará la fecha estimada y el monto se elevará hasta la cifra estipulada por la ley, según detalla Florida Jobs.

El 30 de septiembre de 2026 incrementará el salario mínimo en Florida hacia US$15 por hora para la mayoría de los trabajadores Unsplash

A partir de 2027, la suma se ajustará en función de la inflación anual, como sucede en otras regiones del país norteamericano. La situación es distinta para los empleados con propinas. En este caso, los jefes pueden pagar un sueldo de US$10,98 por hora, número que entró en vigor el 30 de septiembre de este año.

En diálogo con NBC South Florida, el Dr. Robinson Reyes Peña, profesor asistente de enseñanza de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), analizó la dimensión del incremento. “Un dólar puede parecer poco, por supuesto, si pensamos en una familia de clase media, en el empleado común... si alguien trabaja 40 horas a la semana, gana US$40, o US$160 al mes”, manifestó.

Cuál es el salario promedio en Florida en 2025

El monto medio que reciben los trabajadores en el estado asciende a US$24 por hora, según Ziprecruiter. Esto equivale a una cantidad anual de aproximadamente US$49.261.

Los empleados que no reciben el salario mínimo en Florida pueden presentar una acción civil Freepik

A su vez, la página especializada en el mercado laboral señala que la mayoría de los salarios en Florida oscilan entre US$34.035 y US$63.067 al año. En líneas generales, los ingresos varían según la ocupación, la experiencia y otros factores. Entre los trabajos mejores pagos en el área figuran los puestos de neurorradiólogo, dentista en consulta privada y especialista en trasplantes.

Qué puede hacer un trabajador que no recibe el salario mínimo en Florida

Los empleados que no reciben el sueldo mínimo pueden entablar una acción civil contra el empresario o cualquier persona que viole la ley. El Fiscal General, u otro funcionario designado por la legislatura estatal, también puede interponer una demanda para hacer cumplir las regulaciones vigentes.

La página de Florida Jobs señala además que un empleado tiene los siguientes derechos protegidos por la Constitución del Estado de Florida:

Presentar una queja sobre el supuesto incumplimiento por parte de un empresario sobre las leyes del salario mínimo.

Informar a cualquier persona sobre el supuesto incumplimiento del mínimo legal por parte de un empresario.

Informar a cualquier persona de sus derechos potenciales bajo la sección 24, artículo X de la Constitución estatal.

En 2026, 18 estados, entre los que se incluye a Florida, aumentarán el salario mínimo por hora Unsplash

Estados que aumentarán el salario mínimo en 2026 en EE.UU.

En 2026, los ciudadanos de 18 estados distintos experimentarán cambios drásticos en el monto que perciben por hora. Un resumen de Newsweek reunió información concreta sobre los incrementos del próximo año y estableció que en las siguientes regiones los empleados recibirán una suma mayor: