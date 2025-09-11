Son guatemaltecos, vivían en Florida sin estatus legal y fueron arrestados tras un accidente de tránsito fatal

La muerte de un joven de 21 años en un parque de casas móviles de Willow Oak, en el condado de Polk, en Florida, derivó en el arresto de seis migrantes guatemaltecos que vivían en Estados Unidos sin papeles. Según testigos del incidente, la víctima fue atropellada por una camioneta conducida por un extranjero indocumentado, que no detuvo su marcha. La investigación reveló que todos los implicados en el caso estaban de manera ilegal en el país norteamericano.

Florida: la fiesta en Willow Oak que terminó en tragedia

La madrugada del domingo 7 de septiembre, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un hombre sin vida en el jardín de una propiedad, en el parque de remolques de Willow Oak.

Ponciano Cinto-Rámirez, izquierda, y Alfredo Cinto-Ramirez Polk County Jail

Cuando los policías del condado de Polk llegaron al lugar, revisaron el cuerpo y determinaron que se trataba de un joven de 21 años, cuya identidad no trascendió. Además, advirtieron que el cadáver presentaba lesiones compatibles con un atropello. Por este motivo, la unidad de homicidios de tránsito se hizo cargo del caso, según informó Fox News.

De acuerdo con la investigación, la noche anterior se había hecho una gran fiesta en el lugar y los asistentes habían consumido alcohol. Según el relato de un testigo consignado por WFLA Tampa hoy, tras la celebración el joven estaba acostado en el camino de entrada de su vivienda. Entonces, Ponciano Cinto Ramírez, un migrante guatemalteco de 52 años, puso en marcha una camioneta, la colocó en reversa y lo embistió.

Pese a los gritos de los vecinos que lo alertaban sobre lo ocurrido, el hombre no detuvo la marcha. Lejos de frenar para brindar asistenciaa la víctima, condujo su vehículo hasta el lote 32 e ingresó a un tráiler.

Rigoberto López Morales y Jacinto López Morales Polk County Jail

La intervención policial en el parque Willow Oak y la detención de seis migrantes guatemaltecos

Tras identificar el remolque al que se dirigió Cinto Ramírez, los oficiales se presentaron en el lugar y encontraron a varias personas dentro. Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, los hombres se negaron a salir y tampoco colaboraron con la investigación. Incluso algunos de ellos entregaron identificaciones falsas a los agentes.

Finalmente, seis extranjeros de Guatemala fueron arrestados. Durante las entrevistas en custodia, se confirmó que todos estaban en Estados Unidos de manera ilegal.

Quiénes son y qué cargos enfrentan los seis migrantes guatemaltecos arrestados en Florida

Los migrantes guatemaltecos arrestados en Florida fueron identificados como:

Ponciano Cinto Ramírez , de 52 años.

, de 52 años. Alfredo Cinto Ramírez , de 48.

, de 48. Rigoberto López Morales , de 22.

, de 22. Jacinto López Morales , de 46.

, de 46. Leonel Cinto López , de 24.

, de 24. Ramiro Cinto López, de 23.

Las autoridades informaron que Ponciano Cinto Ramírez fue acusado de tres delitos graves: resistirse al arresto, conducir sin licencia causando la muerte y abandonar la escena de un accidente con resultado fatal.

Por su parte, Alfredo Cinto Ramírez y Leonel Cinto López enfrentan cargos por resistirse y por dar información falsa a la Policía. La misma acusación pesa sobre Ramiro Cinto López, además de otra por posesión de un arma de fuego alterada. En tanto, Rigoberto López Morales y Jacinto López Morales permanecen detenidos por resistirse al arresto.

Leonel Cinto López y Ramiro Cinto López Polk County Jail

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, destacó la gravedad de los hechos: “Lo que comenzó como una fiesta en el vecindario terminó con un hombre de 21 años muerto y un grupo de extranjeros ilegales yendo a la cárcel”.

Además, señaló que todos los hombres “enfrentan delitos graves” y que ya están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para una posible deportación a Guatemala.