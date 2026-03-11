Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 11 de marzo

Este miércoles 11 de marzo seguirá el calor en las principales ciudades de Florida, con máximas cercanas a los 86ºF (30ºC). En general, no se esperan lluvias, según Accuweather.

Se espera una jornada calurosa en Miami este miércoles 11 de marzo Facebook The Mansions on Fisher Island - Facebook The Mansions on Fisher Island

Así estará el clima en las principales ciudades del Estado del Sol: