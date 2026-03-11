en vivo
Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 11 de marzo
Reportes al momento, clima y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Así estará el clima hoy en Florida: sigue el calor en el estado
Este miércoles 11 de marzo seguirá el calor en las principales ciudades de Florida, con máximas cercanas a los 86ºF (30ºC). En general, no se esperan lluvias, según Accuweather.
Así estará el clima en las principales ciudades del Estado del Sol:
- Miami: con una máxima de 82ºF (28ºC) y un día principalmente soleado con algo de brisa, el calor se hará sentir en la ciudad del sur.
- Orlando: la mínima estará en los 68ºF (20ºC), mientras que la máxima rozará los 90ºF (32ºC), con un día parcialmente nublado y cálido.
- Tallahassee: durante el día, habrá periodos de nubes y sol, con la máxima ubicada en los 86ºF (30ºC). Sin embargo, la ciudad se prepara para una tormenta durante la noche en algunos sectores.
Noticias en vivo del sur de Florida
