Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Florida en enero 2026

En enero de 2026, el salario mínimo en Florida para la mayoría de los trabajadores quedó fijado en 14 dólares por hora, pero volverá a subir en la segunda mitad del año. Con esta suma, un migrante que trabaja ocho horas debería cobrar US$112 por jornada. Sin embargo, en varias ciudades se percibe un monto superior, según las plataformas especializadas.

Salario mínimo en Florida: cuánto gana un migrante que trabaja 8 horas en 2026

Como parte de un esquema de actualizaciones anualizadas, en septiembre de 2025 el salario mínimo aumentó en Florida a US$14 por hora, según el gobierno estatal. Con este número, los migrantes que trabajan ocho horas cobrarían US$112 por jornada, pero existen ciudades dentro de la jurisdicción en las que se paga más.

Los migrantes que trabajan ocho horas cobran US$112 por jornada como mínimo en Florida Freepik

La plataforma especializada en el mercado laboral ZipRecruiter indica que al 23 de enero de 2026, el sueldo anual promedio de un extranjero en Florida es de US$29.111. Esto equivale a US$559 por semana o US$2425 por mes.

En el territorio, se registran montos que van desde US$14.572 hasta US$44.464 anuales. Pese a esta variación, la mayoría actualmente percibe sumas que oscilan entre US$23.500 y US$32.900. Además, quienes más ganan obtienen en general US$39.980 anuales en el Estado del Sol.

La legislación contempla una excepción para aquellos que reciben propinas. En este caso, la suma más baja que pueden percibir por hora es de US$10,98, según consignó el sitio web de la Florida Restaurant and Lodging Association. Para estos empleados, el ingreso sería de US$87,84 por jornada de ocho horas.

De acuerdo con la ley vigente, los empleadores pueden aplicar un crédito por propinas de hasta US$3,02 para este sector.

Las ciudades de Florida con los salarios más altos para los trabajadores migrantes

El rango salarial promedio para un trabajador migrante varía considerablemente según el empleo que tenga y la zona del estado en la que se encuentre. La plataforma identificó diez ciudades donde la remuneración supera el valor medio. La lista es:

West Palm Beach: salario anual de US$37.680, lo que resulta en US$18,12 por hora en promedio.

Jacksonville: salario anual de US$36.095, lo que resulta en US$17,35 por hora en promedio.

Bradenton: salario anual de US$35.309, lo que resulta en US$16,98 por hora en promedio.

Riverview: salario anual de US$34.764, lo que resulta en US$16,71 por hora en promedio.

Pensacola: salario anual de US$34.210, lo que resulta en US$16,45 por hora en promedio.

Saint Augustine: salario anual de US$33.979, lo que resulta en US$16,34 por hora en promedio.

Fort Myers: salario anual de US$33.907, lo que resulta en US$16,30 por hora en promedio.

Wesley Chapel: salario anual de US$33.907, lo que resulta en US$16,30 por hora en promedio.

Palatka: salario anual de US$33.691, lo que resulta en US$16,20 por hora en promedio.

Chattahoochee: salario anual de US$29.212, lo que resulta en US$14,04 por hora en promedio.

En Florida, existen 10 ciudades en las que se paga más del mínimo a los trabajadores migrantes por una jornada de ocho horas Freepik - Freepik

Cuándo aumentará el salario mínimo en Florida

La suba efectuada en septiembre surge de la Enmienda 2, aprobada por los votantes en noviembre de 2020. Esta estableció aumentar gradualmente el salario mínimo del estado cada año hasta alcanzar US$15 por hora en septiembre de 2026.

Por lo tanto, en septiembre de este año volverá a incrementar el monto que perciben los empleados como mínimo por hora de trabajo hacia los US$15. Para los trabajadores por propina, la remuneración en efectivo subirá hasta aproximadamente US$11,98 por hora.

El salario mínimo volverá a aumentar en Florida en septiembre de 2026 a US$15 por hora de trabajo Freepik - Freepik

A partir de 2027 en adelante, después de alcanzar los US$15, el monto estatal se ajustará anualmente según la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (CPI-W).

La página de la Florida Restaurant and Lodging Association señala que, si no hay cambios repentinos, el sueldo será de US$16 para la mayoría de los trabajadores en 2027. Para aquellos que reciben propinas, aumentaría a US$12,98. En 2028, volvería a crecer: US$17 por hora y US$13,98.