TSA en Florida: la ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos
La legislación estableció estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de ciertos documentos; además, prohíbe a dependencias federales aceptar aquellos que no cumplan con la norma
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se encarga de la operación de los puntos de control en todos los aeropuertos de EE.UU., mismos que desde este año acatan una ley que está relacionada con los atentados del 11 de septiembre de 2001. En Florida, así funciona la aplicación de esta normativa.
La ley que entró en vigor este 2025 y se relaciona con el 11 de septiembre
La Ley Real ID de 2005 respondió a la recomendación de la Comisión del 11-S de que el gobierno federal estableciera estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación. La legislación también prohíbe que agencias federales acepten documentos que no cumplan con la regla.
En ese sentido, la TSA explica que a partir del 7 de mayo de 2025, las identificaciones emitidas por el estado que no cumplan con la norma ya no se aceptarán al pasar un punto de control como formas válidas de identificación en los aeropuertos.
“Los pasajeros deben viajar con una forma de identificación alternativa aceptable, como un pasaporte, o inscribirse para obtener una Real ID emitida por el estado a través de las oficinas del DMV”, añade la agencia.
Otros fines oficiales de estas identificaciones incluyen:
- Acceder a instalaciones federales;
- Ingresar a plantas de energía nuclear, y
- Cualquier otro fin que determine el secretario de Seguridad Nacional.
La Ley Real ID en Florida: licencias e identificaciones
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir las identificaciones que cumplen con la ley desde enero 2010. Las credenciales tienen un círculo dorado con una estrella al centro, que se coloca en la esquina superior derecha del documento como distintivo.
La agencia estatal explica que los residentes deben visitar un centro de servicio de licencias de conducir o una oficina de recaudación de impuestos para obtener una Real ID por primera vez.
También indica que a partir del 2 de enero de 2020, los clientes que no cumplan con la normativa no podrán renovar ni reemplazar sus credenciales en línea, a través de MyDMV Portal.
¿Qué pasa si no tengo una identificación que cumpla con la Real ID?
La TSA señala que los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con los requisitos de la Ley Real ID y que no tengan otro documento aceptable serán notificados de su incumplimiento, podrían ser dirigidos a una zona separada y ser sometidos a una revisión adicional. Esto incluye a los usuarios de TSA PreCheck.
El agente podría solicitar al viajero que complete un proceso de verificación de identidad, si se confirma ingresará al punto de control en el aeropuerto, pero podría ser sometido a una revisión adicional.
“No se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad o no se puede confirmar su identidad”, enfatiza la agencia.
La lista de documentos aceptables que impacta en todos los aeropuertos
Esta es lista de documentos aceptables por la TSA:
- Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).
- Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada (EID) emitida por el estado.
- Pasaporte estadounidense.
- Tarjeta de pasaporte estadounidense.
- Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como: Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST.
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.
- Tarjeta de residente permanente.
- Tarjeta de cruce de frontera.
- Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.
- Tarjeta PIV HSPD-12.
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.
- Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC).
- Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC).
