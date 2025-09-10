TSA en Florida: la ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se encarga de la operación de los puntos de control en todos los aeropuertos de EE.UU., mismos que desde este año acatan una ley que está relacionada con los atentados del 11 de septiembre de 2001. En Florida, así funciona la aplicación de esta normativa.

La ley que entró en vigor este 2025 y se relaciona con el 11 de septiembre

La Ley Real ID de 2005 respondió a la recomendación de la Comisión del 11-S de que el gobierno federal estableciera estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación. La legislación también prohíbe que agencias federales acepten documentos que no cumplan con la regla.

La Real ID se estableció como un requisito obligatorio a partir del 7 de mayo de 2025

En ese sentido, la TSA explica que a partir del 7 de mayo de 2025, las identificaciones emitidas por el estado que no cumplan con la norma ya no se aceptarán al pasar un punto de control como formas válidas de identificación en los aeropuertos.

“Los pasajeros deben viajar con una forma de identificación alternativa aceptable, como un pasaporte, o inscribirse para obtener una Real ID emitida por el estado a través de las oficinas del DMV”, añade la agencia.

Otros fines oficiales de estas identificaciones incluyen:

Acceder a instalaciones federales;

Ingresar a plantas de energía nuclear, y

Cualquier otro fin que determine el secretario de Seguridad Nacional.

La Ley Real ID en Florida: licencias e identificaciones

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir las identificaciones que cumplen con la ley desde enero 2010. Las credenciales tienen un círculo dorado con una estrella al centro, que se coloca en la esquina superior derecha del documento como distintivo.

La identificación Real ID en Florida se debe obtener en una oficina del Flhsmv; como distintivo tiene un círculo dorado con una estrella

La agencia estatal explica que los residentes deben visitar un centro de servicio de licencias de conducir o una oficina de recaudación de impuestos para obtener una Real ID por primera vez.

También indica que a partir del 2 de enero de 2020, los clientes que no cumplan con la normativa no podrán renovar ni reemplazar sus credenciales en línea, a través de MyDMV Portal.

¿Qué pasa si no tengo una identificación que cumpla con la Real ID?

La TSA señala que los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con los requisitos de la Ley Real ID y que no tengan otro documento aceptable serán notificados de su incumplimiento, podrían ser dirigidos a una zona separada y ser sometidos a una revisión adicional. Esto incluye a los usuarios de TSA PreCheck.

El agente podría solicitar al viajero que complete un proceso de verificación de identidad, si se confirma ingresará al punto de control en el aeropuerto, pero podría ser sometido a una revisión adicional.

“No se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad o no se puede confirmar su identidad”, enfatiza la agencia.

Además de la Real ID, la TSA acepta otros tipos de documentos de identidad

La lista de documentos aceptables que impacta en todos los aeropuertos

Esta es lista de documentos aceptables por la TSA: