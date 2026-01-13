Últimas encuestas en Florida: el “número dos” de DeSantis que compite en las elecciones con el candidato de Trump

Jay Collins, vicegobernador de Florida, confirmó su candidatura para las elecciones por la gobernación del estado. El republicano se mantiene en desventaja, según las últimas encuestas, quienes posicionan a congresista Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump.

¿Qué dicen los últimos sondeos sobre Jay Collins?

De acuerdo con una encuesta realizada por Fabrizio, Lee & Associates, Collins se mantiene en una posición de desventaja con un apoyo de un solo dígito.

Jay Collins, veterano condecorado de las Fuerzas Especiales, se mantiene con un dígito de apoyo según los sondeos x.com/JayCollinsFL

En ese sentido, en una votación a cuatro bandas con el vicegobernador, Donalds lideró con un 45%. A este le sigue James Fishback (4%) y el expresidente de la Cámara de Representantes Paul Renner (3%).

El liderazgo de Byron Donalds se consolida cuando los votantes conocen el respaldo del presidente Donald Trump. En ese escenario, la intención de voto de Collins cae al 5%, mientras que la de Donalds asciende al 73%.

Ronalds se posiciona como el candidato principal en las elecciones por gobernador de Florida Instagram/@byrondonalds

Incluso en un escenario donde se informa a los encuestados de un hipotético respaldo del actual gobernador Ron DeSantis a Collins, este solo alcanzó el 10% frente a un 50% de Ronalds.

Quién es Jay Collins, el candidato para las elecciones en Florida

Jay Collins nació el 28 de abril de 1976 en Scobey, Montana. Cuenta con una licenciatura en Ciencias de la salud y premedicina de American Military University.

Jay Collins construyó una carrera de más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos Instagram/@jaycollinsfl

En 1995 inició su carrera en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos como médico luego de rescatar a un compañero de clase con hipotermia durante una tormenta de hielo, según consignó el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

Su primera asignación en el grupo fue participar en el entierro de un amigo cercano del entrenamiento de las Fuerzas Especiales. Luego de ello, fue desplegado a Afganistán, Irak y dos veces a Sudamérica como boina verde.

Jay Collins fue trasladado a Afganistán y Sudamérica Instagram/@jaycollinsfl

Tras concretar 23 años de servicio, Collins se retiró de las Fuerzas Especiales del Ejército y se adentró en el entorno político. En 2022, se convirtió en miembro del Senado de Florida por el Distrito 14, que cubre el oeste del condado de Hillsborough.

En ese entorno, se centró en políticas de gobierno limitado y defensa de libertades individuales. En 2023, presentó el proyecto de ley SB 918, que proponía ampliar las horas de trabajo permitidas para adolescentes.

Cuándo son las elecciones de Florida y por qué Ron DeSantis no se puede presentar

Las elecciones por la gobernación en Florida serán el 3 de noviembre de 2026. El período de votación anticipada es del 24 al 31 de octubre y la fecha límite para registrarse es el 6 de febrero.

DeSantis no puede postularse nuevamente para estos comicios, dado que la Constitución establece que solo pueden servir dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno Rebecca Blackwell - AP

DeSantis no puede postularse nuevamente para estos comicios, dado que la Constitución establece que solo pueden servir dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno.

No obstante, la normativa permite que un exgobernador regrese a competir después de que otro mandatario ocupe el cargo durante un término completo. Este límite también aplica a otros 22 estados de EE.UU., según consignó Tallahassee Democrat.