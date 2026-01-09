Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 9 de enero de 2026
Cómo estará el clima en Nueva York este viernes 9 de enero de 2026
Este viernes 9 de enero de 2026, la ciudad de Nueva York tendrá una jornada plenamente invernal, con clima frío y estable. Durante la mañana, las temperaturas se ubicarán cerca del punto de congelación, con mínimas en torno a los 30–32 °F (−1 a 0 °C) y cielo mayormente nublado.
Hacia la tarde, el termómetro subirá levemente y alcanzará máximas cercanas a los 45–48 °F (7–9 °C). El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y nublado, sin señales de precipitaciones relevantes ni tormentas invernales.
Por la noche, el frío volverá a intensificarse, con temperaturas que descenderán nuevamente hacia los 35 °F (2 °C) y sensación térmica más baja por la humedad y el viento leve. En general, será un día típico de enero en la ciudad.
Para migrantes: piden aprobar una ley para garantizar este servicio a quienes estén en riesgo de deportación
La Campaña por el Acceso, la Representación y la Equidad para las familias migrantes (CARE) pidió a las autoridades de Nueva York que se aprueben normativas para garantizar la representación legal gratuita a los migrantes que enfrenten procesos de deportación en el estado, según señaló El Diario NY.
Luego de la muerte de Renee Nicole Good en un operativo del ICE, la coalición solicitó 175 millones de dólares para el año fiscal 2027, que destinarían a financiar servicios legales de inmigración sostenible a nivel estatal.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
