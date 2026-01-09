Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 9 de enero de 2026

Este viernes 9 de enero de 2026, la ciudad de Nueva York tendrá una jornada plenamente invernal, con clima frío y estable. Durante la mañana, las temperaturas se ubicarán cerca del punto de congelación, con mínimas en torno a los 30–32 °F (−1 a 0 °C) y cielo mayormente nublado.

Hacia la tarde, el termómetro subirá levemente y alcanzará máximas cercanas a los 45–48 °F (7–9 °C). El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y nublado, sin señales de precipitaciones relevantes ni tormentas invernales.

Por la noche, el frío volverá a intensificarse en NYC, con temperaturas que descenderán nuevamente hacia los 35 °F Pamela Smith� - AP�