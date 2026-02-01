Son argentinos, viven en Florida y abrieron un restaurante en Hollywood que recuerda los sabores de su tierra

Entre el aroma a asado y los sabores clásicos del Río de la Plata, un nuevo restaurante argentino comenzó a ganar lugar al norte de Miami. En la ciudad de Hollywood, Florida, abrió sus puertas un espacio que apuesta por la parrilla, las milanesas y los platos tradicionales de Argentina —y de otros países sudamericanos— como carta de presentación.

Dónde queda El Rey Restaurant, el nuevo restaurante argentino en Hollywood, Florida

Se trata de El Rey Restaurant, un nuevo emprendimiento gastronómico que abrió sus puertas el 1º de enero de 2026 con una carta típica que cuenta con parrilladas, milanesas, pastas y más especialidades de la cocina típica de Argentina.

Entre otras especialidades, ofrecen milanesas a la napolitana

El local se encuentra en 904 N 30th rd , Hollywood 33021, y está abierto de martes a domingos. El lunes es el único día de la semana que no abren sus puertas. De acuerdo a su cuenta de Instagram, este es su horario de atención:

Lunes cerrado.

Martes de 12 a 22 hs.

Miércoles de 12 a 22 hs.

Jueves de 12 a 22 hs.

Viernes y sábados de 12 a 00 hs.

Domingos de 12 a 21 hs.

Qué platos argentinos se destacan en El Rey Restaurant, cerca de Miami

De acuerdo a un video publicado en la cuenta de Instagram de Jony y Cami, los dueños del establecimiento atienden y sirven a los clientes las especialidades de su país y de otras naciones sudamericanas.

Un Pedacito De Argentina En Hollywood, Florida

En el video se pueden ver platos de carne como la parrillada, que se ofrece para una persona sola o para compartir, milanesa a la napolitana acompañada de papas fritas, mollejas a la provenzal (con ajo y perejil), un plato de polenta con bolognesa y canelones.

De acuerdo a la narradora del video, que se publicó el viernes 23 de enero, estas últimas dos comidas eran ideales para comer en Miami debido al clima fresco que experimentaba la región en ese momento.

Comida argentina, uruguaya y peruana en un mismo restaurante de Hollywood, Florida

De acuerdo al Instagram del restaurante, no solamente ofrecen comida de Argentina, sino que también cuentan con platos de Perú y Uruguay en su carta, “donde el sabor es el verdadero soberano”, según sostiene una publicación de la red social.

Allí, se describe al negocio como un sitio “familiar, creado con cariño, para que vengas a disfrutar, reír y compartir momentos reales”. “Porque acá, cada cliente es parte del reino”, señaló el restaurante.

Ceviche, una de las especialidades peruanas que ofrece el restaurante

El menú de El Rey Restaurant está compuesto por entradas y acompañantes clásicos como las papas fritas, solas o con provenzal, batata frita, ensalada rusa, arroz y mashed potato. En cuanto a las entradas, se ofrecen dos clásicas de los bodegones argentinos como las rabas (calamares fritos) y las empanadas.

Cuentan con un gran número de platos peruanos, tales como el arroz chaufa, lomo saltado, jalea, causa de pollo, tallarines verdes, papa a la huancaína, ceviche de pescado y camarones, bistec a lo pobre y seco de res.

Además, se ofrecen pastas como ravioles, fetuccini, canelones, lasagna y ñoquis. Todos ellos con una salsa a elección, entre las cuales hay de tomate, rosa y bolognesa.

Canelones, una de las pastas que se sirven en El Rey

En lo que respecta a lo típicamente argentino, El Rey cuenta con una parrillada de carnes variadas, milanesas simples, con huevo frito o napolitanas, además de especialidades como las mollejas, entraña y carré de cerdo relleno, entre otras opciones como la polenta y las berenjenas a la parmesana.

En cuanto a la comida uruguaya, sirven el chivito, un sándwich típico de ese país, y pamplonas, otra de las preparaciones de la nación “oriental”. También ofrecen menú “al paso”, como salchipapa, philly steak, choripán y un hot dog gourmet. Además, cuenta con un menú infantil con hot dog, hamburguesa y chicken tenders.

Para terminar la experiencia, cuentan con postres típicos como flan, panqueques, chajá y chocotorta, además de otros dulces como el volcán de chocolate, una mousse de dulce de leche, lava cake y helados.