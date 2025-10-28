Venden en US$13 millones la casa de enfrente de Lionel Messi en Fort Lauderdale: así es por dentro

Lionel Messi tiene nuevos vecinos en Bay Colony, el exclusivo barrio de Fort Lauderdale, en Florida. La mansión ubicada frente a la casa del astro argentino, se vendió 13 millones de dólares y batió un nuevo récord en el mercado de bienes raíces de la zona. Por eso, muchos se preguntan qué la hace tan costosa.

Así es la casa vecina a la mansión de Lionel Messi en Florida que se vende en US$13 millones

La propiedad, que se vendió a mediados de octubre, es la más costosa de Bay Colony en Fort Lauderdale y está ubicada frente al mar de Sea Ranch Lakes, según informó Mansion Global.

La lujosa mansión en Miami tiene un interior minimalista (mansionglobal.com)

La construcción es nueva, ya que la obra se terminó a inicios de este 2025 y cuenta con una extensión de 7000 pies cuadrados (650 metros cuadrados) y ha sido descrita como la típica “Miami Modern”, porque posee un interior minimalista, piscina infinita enfrente del mar y grandes ventanales, entre otros detalles comunes en este tipo de viviendas.

Aunque al principio la mansión Séneca, como fue bautizada, se ofrecía en US$16,8 millones, durante los meses siguientes su precio llegó a bajar hasta los US$14,4 millones y, finalmente, cuando se cerró la venta a principios de octubre, se selló el trato por US$13 millones y se convirtió en el inmueble más costoso de su zona.

Esta casa, ubicada en el mismo enclave en el que vive Leo Messi, es mucho más costosa de lo que pagó el futbolista por su mansión, pese a que la casa del delantero es mucho más grande.

La casa está ubicada en el mismo barrio en el que vive Lionel Messi (mansionglobal.com)

Así es Bay Colony, el lujoso barrio donde vive Lionel Messi

Fort Lauderdale es una de las ciudades más grandes de Miami, Florida, y en ella se ubica el barrio de Bay Colony, hogar del astro argentino. Se trata de uno de los vecindarios más exclusivos de la zona, según By The Sea Realty.

La comunidad es cerrada y con viviendas unifamiliares, además de tener seguridad privada las 24 horas. Algunos de los residentes cuentan con yates de gran tamaño debido a que es una zona con canales profundos y anchos para navegar.

Los límites de este barrio costero están al sur con el barrio Landings y al noroeste con los condominios Bay Colony Club, y sus condominios tienen acceso al mar.

Bay Colony en Fort Lauderdale es un barrio exclusivo (ryancritch)

Cómo es la mansión en donde vive Lionel Messi en Estados Unidos

Luego de convertirse en jugador del Inter de Miami, Leo Messi se mudó a Estados Unidos y adquirió una propiedad en el lujoso barrio Bay Colony. La cual le habría costado casi US$11 millones.

La extensión de esta mansión es de 10.500 pies cuadrados (975 metros cuadrados) y en ella el famoso futbolista reside junto a su esposa Antonela Roccuzzo y a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

La compra de esta propiedad resultó estratégica para Messi, debido a que la mansión se encuentra a pocos minutos de la zona de concentración de su equipo de fútbol.

La casa es exclusiva en el barrio, tiene seguridad privada las 24 horas y posee un diseño minimalista en su interior, pero esto no la hace menos lujosa, ya que cuenta con ocho dormitorios en suite, un gimnasio, garaje para hasta tres vehículos y un spa.

La mansión exclusiva donde vive Lionel Messi junto a su familia en Miami (Archivo)

La cocina de la casa del futbolista es de estilo italiano con una isla central, y la piscina de la propiedad fue acondicionada especialmente para niños. El condominio lleva por nombre “Sea Ranch Lakes”, pertenece al condado de Broward, en Fort Lauderdale, y es famoso por su increíble vista al lago.

El barrio también cuenta con actividades recreativas y de esparcimiento para toda la familia. Al tener acceso al lago, posee muelles privados y comunitarios y brinda la posibilidad de dar paseos en lanchas o botes.