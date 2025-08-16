“Flowing Hair Chain Ameri”: la moneda de un centavo de EE.UU. que puede venderse por hasta US$2,5 millones

En 1793, Estados Unidos inició la producción de los primeros centavos bajo un nuevo estándar establecido por la Ley del 14 de enero de ese año. Esta legislación redujo el peso legal de la pieza a 13,48 gramos, frente a los 17,11 gramos que no resultaron prácticos para su circulación. Además de esta característica, lo que hace valiosa a la serie conocida como “Flowing Hair Chain”, acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, es su diseño distintivo identificado en la numismática como “Ameri”. Estas son sus especificaciones.

Origen del centavo “Flowing Hair Chain Ameri”

Esta serie marcó un hito histórico, ya que fueron las primeras monedas de producción masiva de EE.UU. hechas en cobre para uso comercial. Su anverso mostraba a la figura de la Libertad con el cabello suelto, un requisito establecido por la Ley de la Casa de la Moneda del 2 de abril de 1792, que ordenaba incluir un símbolo de libertad en el diseño, según lo retomado por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés).

El anverso de la moneda muestra la imagen de la Libertad con su pelo suelto y al viento; esto fue identificado como algo “salvaje” Foto Heritage Auctions

En el reverso se incorporó una cadena circular, compuesta por eslabones que representaban la unión de los estados. Este detalle fue inspirado en elementos presentes en billetes continentales de 1776 y en monedas previas como las Fugio Cents de 1787.

El significado de la variante “Chain Ameri”

Dentro de esta serie, una de las variantes más reconocidas es la denominada Chain Ameri, que se diferencia de otras por la abreviatura de la palabra “AMERICA” en el reverso, que aparece escrita como “AMERI.”. La causa de esto fue objeto de debate. Algunos especialistas creen que el grabador inició la palabra demasiado arriba en el troquel y no dejó espacio suficiente para completarla, mientras que otros sugieren que pudo ser una decisión estética o simbólica.

El diseño original de la cadena (chain, en inglés) incluyó 15 eslabones, correspondientes a los 15 estados que integraban la Unión en ese momento. Sin embargo, la interpretación pública fue ambigua: mientras para algunos representaba la fortaleza de la unión, para otros evocaba imágenes de opresión o esclavitud, lo que generó críticas.

A pesar de la controversia, estas monedas circularon ampliamente durante los primeros meses de 1793, ya que eran necesarias para suplir la carencia de efectivo estandarizado en la joven nación.

El reverso del ejemplar muestra la unión de 15 eslabones de cadena, lo que le otorgó la identificación "Chain" en el nombre de la serie Foto Heritage Auctions

Cómo identificar una Chain Ameri auténtica

Para autenticar una Flowing Hair Chain Ameri de 1793, los expertos observan detalles específicos en el grabado como:

Año: 1793.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: atribuido a Henry Voight.

Diámetro: 27,00 milímetros.

Peso: 13,48 gramos.

Acuñación: 36.103 unidades.

Composición: Cobre.

Anverso: la Libertad, mirando hacia la derecha, con una cabellera suelta y “salvaje”. La palabra “LIBERTY” en la periferia superior y la fecha en la inferior.

Reverso: las palabras “UNITED STATES OF AMERI.” enmarcan la periferia exterior de la pieza con 15 cadenas unidas en un círculo dentro de la inscripción. La denominación de “ONE CENT” la fracción “1/100″ aparecen en el centro de la cadena.

En esta variante, la línea base de la letra “C” de “CENT” se encuentra más baja que la de la “E” adyacente. En comparación, otras piezas de la serie muestran la palabra “AMERICA” completa, con la “C” ligeramente más alta que la “E” siguiente. Estos rasgos permiten diferenciar las variedades incluso cuando las leyendas están desgastadas.

Algunos ejemplares presentan características particulares como grietas en el troquel o laminaciones del planchet, que ocurrieron durante el proceso de acuñación. Estas marcas no necesariamente reducen el valor, ya que forman parte de la historia de la moneda.

Existen dos variantes de esta moneda, en la primera aparece la palabra "AMERICA" completa, y en la segunda, la más valiosa, aparece abreviado a "AMERI." Foto PCGS

Cuánto vale el centavo de dólar de 1793 de EE.UU. en el mercado actual

La Flowing Hair Chain Ameri es una pieza altamente buscada por coleccionistas debido a su condición de primera moneda de emisión regular en EE.UU. y su escasa supervivencia en buen estado. Ejemplares en grados altos de conservación son excepcionales, debido a que la mayoría muestra desgaste severo.

El valor de mercado depende directamente del estado de conservación, medido según la escala Sheldon utilizada por la numismática. Monedas sin circular, denominadas Mint State (MS), son especialmente cotizadas. Dentro de esta clasificación, los grados más altos, como MS65 o superior, pueden alcanzar precios por hasta US$2,5 millones, según la guía de precios de PCGS.

La pieza fue calificada como MS64+ Brown debido a su buen estado de conservación Foto Heritage Auctions

En una subasta realizada por Heritage Auctions, una Chain Ameri calificada como MS64+ Brown por la empresa PCGS fue vendida por US$1,5 millones. Lo que demuestra el creciente interés por esta serie.

Hoy, la Flowing Hair Chain Ameri es considerada un tesoro histórico y numismático. Su rareza, su conexión con los inicios de la Casa de la Moneda y su relevancia como pieza inaugural del centavo estadounidense la convirtieron en un objetivo codiciado para coleccionistas de alto nivel.