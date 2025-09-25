“Flowing Hair High Relief Gold Coin”: la moneda acuñada en 2024 que puede valer US$440 mil en el mercado de subastas

La Casa de la Moneda de Estados Unidos emitió en 2024 una pieza de oro en alto relieve para celebrar el 230º aniversario del dólar Flowing Hair de 1794. El primer ejemplar acuñado de esta serie moderna se vendió en subasta por US$440 mil, lo que demuestra un creciente interés en el mercado numismático actual.

El origen histórico del Flowing Hair Dollar

El Flowing Hair ocupa un lugar central en la historia monetaria de EE.UU. Fue la primera moneda de un dólar emitida oficialmente por el Gobierno Federal el 15 de octubre de 1794. Su diseño, elaborado por Robert Scot bajo la supervisión del entonces director de la Casa de la Moneda, David Rittenhouse, mostraba en el anverso un retrato de la Libertad con el cabello suelto y en el reverso un águila rodeada por una corona de laurel.

La moneda es un homenaje a la serie conocida como "Flowing Hair" acuñada en 1794 Stacks Bowers

Este modelo circuló solo entre 1794 y mediados de 1795. Posteriormente, fue reemplazado por el diseño conocido como Draped Bust. Se calcula que sobreviven alrededor de 150 a 200 ejemplares del dólar de 1794, lo que lo convierte en una de las piezas más buscadas en el ámbito numismático.

El dólar de 1795, aunque más frecuente, también mantiene un alto nivel de demanda debido a su relevancia en la evolución de la moneda estadounidense. El recuerdo de estos modelos sentó la base para que, 230 años después, se realizara una conmemoración en oro.

El ejemplar fue lanzado como una edición especial de aniversario del primer dólar estadounidense Stacks Bowers

Flowing Hair High Relief 2024: la nueva moneda conmemorativa en oro

En 2024, la Casa de la Moneda de EE.UU. decidió conmemorar el 230º aniversario de la primera emisión de dólares con una edición especial en oro de alta pureza. Esta pieza fue identificada como “Flowing Hair High Relief Gold Coin”, debido a su elaboración en alto relieve.

La serie incluyó tanto monedas de oro como medallas de plata, pero la versión de oro en alto relieve atrajo particular atención en los círculos de coleccionistas. Estos ejemplares no solo replican el diseño original de 1794, sino que también incluyen detalles modernos como la fecha actualizada “2024” y un certificado de autenticidad emitido por la Casa de la Moneda.

La primera de estas emisiones, acuñada con número de serie 1/230, fue presentada como la más representativa de la serie. Por ello, se convirtió en un objeto de interés para los coleccionistas especializados en rarezas históricas y conmemorativas.

La pieza tiene un efecto de Deep Cameo que presenta un campo espejado y resalta sus relieves Stacks Bowers

Cómo identificar la moneda Flowing Hair de 2024

La pieza conmemorativa tiene ciertas características que la hacen distintiva y la diferencian de las primeras emisiones de 1794:

Año: 2024.

Ceca: casa privada con la marca especial “230”.

Peso: 31 gramos.

Diámetro 30.61 milímetros.

Composición: oro puro (99.99%).

Borde: está inscrito con la leyenda “HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT”, tal como aparecía en la versión de 1794.

Anverso: reproduce el retrato de la Libertad mirando hacia la derecha, rodeada de 15 estrellas que simbolizan los estados que habían ratificado la Constitución en 1794. La palabra “LIBERTY” aparece en la periferia superior y la fecha “2024″ en la inferior. La marca de la seca privada “230″, en conmemoración al aniversario, aparece a la derecha del busto de la Libertad.

Reverso: conserva el diseño del águila rodeada por la corona de laurel, acompañado de la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA”.

Proof Deep Cameo: la primera emisión de alto relieve fue una acuñación de prueba que presentó un contraste extremo y de alta calidad entre sus campos espejados y sus motivos o diseños mate, esmerilados de manera profunda y uniforme, lo que crea un efecto visual en el que los detalles del diseño parecen brillar sobre un fondo opaco y reflectante.

El valor nominal de la pieza aparece en el borde Stacks Bowers

Cuánto vale la primera pieza acuñada del Flowing Hair High Relief Gold Coin

Aunque la emisión inicial tuvo un precio de venta de US$3840 por pieza, la primera moneda producida de la serie alcanzó en diciembre de 2024 un valor de US$440 mil en la casa de subastas Stack’s Bowers. Este resultado marcó un punto de referencia en el mercado al mostrar la importancia que los coleccionistas otorgan a los “primeros acuñados”.

El ejemplar contaba además con una calificación de PR70 Deep Cameo otorgada por la empresa PCGS, lo que significa un nivel de perfección máxima en la escala de calidad numismática. Esta certificación indica ausencia de defectos y un contraste notorio entre los campos brillantes y los elementos del diseño en acabado mate.

La pieza fue calificada como PR70DCAM debido a su perfecto estado de conservación Stacks Bowers

La combinación de su valor histórico, diseño conmemorativo y certificación de calidad coloca a esta serie entre los lanzamientos modernos más relevantes en la numismática estadounidense.