“Flowing Hair Silver Plug”: la moneda de un dólar que se puede vender por US$15 millones en el mercado de subastas

El mercado numismático estadounidense alberga ejemplares cuyo valor trasciende ampliamente su denominación original. Entre estas piezas destacadas se encuentra el dólar de plata de 1794, conocido en el ámbito coleccionista como “Flowing Hair Silver Plug”, una moneda que representa los primeros intentos por establecer un sistema monetario nacional tras la independencia.

La rareza de los dólares “Flowing Hair”: cuántos hay en circulación

El diseño llamado “Flowing Hair” o “Cabello Ondulante” fue introducido en 1794 como parte de los primeros dólares de plata emitidos por la Casa de la Moneda de EE.UU. Esta representación de la Libertad fue utilizada durante un breve periodo, ya que en 1795 fue sustituida por el tipo conocido como Busto Drapeado.

El ejemplar de 1794 muestra la imagen de la Libertad con el pelo suelto Stacks Bowers

El cambio de diseño no impidió que el Flowing Hair quedara registrado como la primera moneda de un dólar en plata producida en el país norteamericano. En 1794 se emitieron aproximadamente 1758 piezas, aunque se estima que solo sobreviven entre 150 y 200 ejemplares, lo que contribuye a su rareza.

Los dólares de 1795 son más frecuentes, pero la demanda de los coleccionistas por los ejemplares iniciales mantiene una fuerte presión en sus precios de mercado.

La particularidad del “Silver Plug” que incrementa su valor

Entre los dólares de 1794 existe un ejemplar con una característica singular: un tapón de plata añadido en el centro. Este procedimiento consistía en perforar planchas que no alcanzaban el peso estándar, insertar un disco adicional de plata y luego limar hasta que el peso fuera exacto.

El ejemplar con este ajuste metálico se conoce como “Flowing Hair Silver Plug” y se considera único en su tipo dentro de las emisiones de 1794. En otras acuñaciones de 1795 también se aplicó el mismo método, pero ninguna pieza de ese año alcanzó tanta notoriedad.

Su peso de 27 gramos coincide prácticamente con el estándar oficial fijado por la normativa de la época, lo que refuerza la hipótesis de que fue elaborado con extremo cuidado para su validación.

Aunque su valor nominal es de tan solo un dólar, en el mercado de coleccionistas puede valer millones por sus características únicas Stacks Bowers

Cómo identificar un dólar Flowing Hair Silver Plug

El ejemplar presenta múltiples rasgos y características que permiten identificarlo:

Año : 1974

: 1974 Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca) Diseñador : Robert Scot

: Robert Scot Diámetro : 40,00 milímetros

: 40,00 milímetros Peso : 27,00 gramos

: 27,00 gramos Composición : 90% Plata, 10% Cobre

: 90% Plata, 10% Cobre Anverso : presenta el diseño original de la Libertad, de perfil derecho, con el cabello al aire. Hay ocho estrellas en la periferia izquierda y siete en la derecha, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha ubicada en el centro inferior.

: presenta el diseño original de la Libertad, de perfil derecho, con el cabello al aire. Hay ocho estrellas en la periferia izquierda y siete en la derecha, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha ubicada en el centro inferior. Reverso : una pequeña águila posada sobre ramas, rodeada de ramas de olivo atadas en un lazo en la parte inferior. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en el perímetro. En esta serie la denominación aparece en el borde o canto de la moneda.

: una pequeña águila posada sobre ramas, rodeada de ramas de olivo atadas en un lazo en la parte inferior. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en el perímetro. En esta serie la denominación aparece en el borde o canto de la moneda. Detalles : cabello de la Libertad con detalles más definidos. Plumas del águila en el reverso con trazos completos.

: cabello de la Libertad con detalles más definidos. Plumas del águila en el reverso con trazos completos. Calidad : campos con fuerte reflectividad similar a monedas de prueba (proof). Marcas de ajuste visibles alrededor del borde, producto del proceso de regularización del peso.

: campos con fuerte reflectividad similar a monedas de prueba (proof). Marcas de ajuste visibles alrededor del borde, producto del proceso de regularización del peso. Característica única: un tapón metálico claramente distinguible en el centro de la pieza.

En 2003, el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) calificó este ejemplar con la designación de “Specimen” (SP66). Esta categoría se otorga a monedas fabricadas con un acabado especial que presenta superficies espejadas y relieves mate, características similares a las pruebas numismáticas.

PCGS no certifica piezas estadounidenses como “proof” si fueron emitidas antes de 1816. Sin embargo, reconoce ciertos ejemplares previos como “specimen” cuando existe evidencia de que fueron fabricados de manera distinta al resto. El “Flowing Hair Silver Plug” es uno de esos casos.

Su estado de conservación, sus superficies reflectantes y la nitidez de sus detalles fueron factores determinantes para que este ejemplar sea considerado la mejor representación conocida del dólar de 1794.

El ejemplar fue calificado como SP66 debido a su estado de conservación y aspecto Stacks Bowers

¿Cuánto vale el dólar “Flowing Hair Silver Plug” de 1794?

El “Flowing Hair Silver Plug” alcanzó cifras elevadas en el mercado. En 2013, fue vendido en una subasta de Stack’s Bowers por US$10.016.875, lo que lo convirtió en ese momento en uno de los dólares más costosos de la historia.

Actualmente, según la guía de precios de PCGS, se estima que su valor podría ascender hasta US$15 millones si volviera a ponerse en venta.

No existen otros ejemplares de 1794 con las mismas características, lo que garantiza su condición de pieza única en el coleccionismo internacional.

La importancia del “Flowing Hair Silver Plug” va más allá de su valor económico. Representa un símbolo del inicio del dólar como unidad monetaria de EE.UU. y refleja los primeros intentos de la Casa de la Moneda por garantizar precisión técnica.