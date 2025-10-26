“Flowing Hair Wreath Cents”: el detalle que hay que observar en el centavo de dólar para que valga US$650.000

Emitida por la Casa de la Moneda de Filadelfia en 1793, la serie “Flowing Hair Wreath Cents” representa una de las primeras acuñaciones oficiales de Estados Unidos. Su rareza, estado de conservación y los detalles de su diseño la convirtieron en una de las piezas más buscadas por los coleccionistas, con ejemplares que pueden superar los 650 mil dólares en el mercado de subastas.

Origen y contexto histórico de los “Flowing Hair Wreath Cents”

La antigua moneda de un centavo Flowing Hair Wreath Cent de 1793 marcó un hito al reflejar un nuevo simbolismo nacional, con una imagen que buscaba representar la libertad y la independencia del joven país.

El ejemplar de 1793 muestra la imagen de la Libertad con el pelo suelto Stacks Bowers

El diseño principal mostraba la cabeza de la Libertad con el cabello suelto, un aspecto que se diferenciaba de otros retratos oficiales por su estilo natural. A su alrededor, el reverso presenta una guirnalda compuesta por hojas y bayas, lo que dio origen a su denominación “Wreath” (corona o guirnalda).

Esta composición fue resultado de un proceso de experimentación artística dentro de la Casa de la Moneda, en el que participaron distintos grabadores y artesanos, aunque no existe documentación definitiva sobre la autoría exacta.

Las coronas o guirnaldas representadas han sido objeto de debate durante más de un siglo. Según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), se cree que el diseño fue inspirado por un bosquejo proporcionado por David Rittenhouse, primer director de la Casa de la Moneda. Las hojas se interpretaron como una posible combinación de tréboles, algodón y laurel, símbolo de victoria y paz, lo cual habría tenido un fuerte sentido patriótico tras la independencia estadounidense.

Aunque su valor nominal es de tan solo un centavo, en el mercado alcanza los cientos miles de dolares en venta Stacks Bowers

Cómo identificar un Flowing Hair Wreath Cent auténtico

Los centavos Flowing Hair Wreath presentan diferencias notables frente a otras emisiones de la época. Entre sus características distintivas se encuentran:

Año: 1793.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: atribuido a Henry Voight, según PCGS.

Diámetro: 27,00 milímetros.

Peso: 13,48 gramos.

Tirada: 63.353 unidades.

Composición: cobre.

Anverso: se observa la figura de la Libertad mirando hacia la derecha, con el cabello suelto y en alto relieve, lo que otorga un aspecto tridimensional al retrato. Debajo de la figura, la fecha de acuñación “1793″ se acompaña de una pequeña ramita con hojas, elemento que varía ligeramente entre los distintos troqueles utilizados.

Reverso: muestra una corona circular formada por dos ramas entrelazadas que se unen en la parte inferior mediante una cinta. En el interior de la corona aparece la inscripción “ONE CENT”, mientras que alrededor se lee “UNITED STATES OF AMERICA”. En la parte inferior se incluye la fracción “1/100″, que representaba su valor en el sistema monetario de la época.

La textura del borde y el acabado del grabado son características esenciales para identificar los ejemplares originales. El proceso de laminado se realizó a partir de chatarra de cobre, lo que generó variaciones en el color y en la superficie de los ejemplares.

La producción de esta serie enfrentó numerosos desafíos técnicos. Los troqueles, realizados manualmente, tendían a agrietarse con facilidad debido a un endurecimiento incompleto del metal. Como resultado, muchas de las piezas muestran grietas visibles o deformaciones, elementos que hoy permiten identificar las distintas etapas de acuñación.

El ejemplar fue calificado como MS69BN debido a su excelente estado de conservación Stacks Bowers

Cuánto vale el centavo de dólar de 1793

La combinación de rareza, calidad de acuñación y relevancia histórica ha situado a los Flowing Hair Wreath Cents entre las monedas más cotizadas del siglo XVIII. Los ejemplares mejor conservados pueden alcanzar valores cercanos a los US$650 mil, según la guía de precios de PCGS, especialmente cuando se encuentran certificados por entidades especializadas.

Los registros de venta muestran a una pieza calificada como MS69BN, debido a su color, que estableció el precio récord en US$558.125 luego de una subasta organizada por Stacks Bowers.

Los centavos Flowing Hair Wreath representan una transición fundamental en el desarrollo de la moneda nacional de EE.UU. Su producción reflejó los primeros intentos de establecer una identidad visual propia, distinta de los modelos europeos, al mismo tiempo que consolidó la capacidad técnica de la Casa de la Moneda.