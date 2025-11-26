Acción de Gracias en inglés y en español: frases para compartir por WhatsApp este Thanksgiving 2025

El Día de Acción de Gracias (también conocido como Thanksgiving) es una fecha que invita a los estadounidenses a expresarles gratitud a sus seres queridos sin importar si se encuentran cerca o lejos. A continuación, se compartirán algunas frases en inglés y en español para dar las gracias y que son ideales para enviar por WhatsApp.

Frases para agradecer a la familia en el Día de Acción de Gracias

Good Housekeeping es una revista que publica consejos para el hogar desde 1885. Este medio recolectó varias frases que son apropiadas para dedicárselas a los familiares que estuvieron presentes en 2025.

Thanksgiving es un día en el cual se acostumbra darle las gracias a los seres queridos, sin importar si se encuentran cerca o lejos (Unsplash/Erika Giraud)

Here’s hoping this year’s Thanksgiving celebration is filled with warm hugs and stories we can retell for years to come. (Esperemos que la celebración de Acción de Gracias de este año esté llena de cálidos abrazos e historias que podamos contar durante muchos años).

(Esperemos que la celebración de Acción de Gracias de este año esté llena de cálidos abrazos e historias que podamos contar durante muchos años). To the ones who shaped me, supported me, and helped me grow, happy Thanksgiving. (A quienes me formaron, me apoyaron y me ayudaron a crecer, ¡feliz Día de Acción de Gracias!).

(A quienes me formaron, me apoyaron y me ayudaron a crecer, ¡feliz Día de Acción de Gracias!). Thank you for being my greatest blessing! (¡Gracias por ser mi mayor bendición!).

(¡Gracias por ser mi mayor bendición!). Happy Thanksgiving to the people who make me thankful to be me. (Feliz Día de Acción de Gracias a todas las personas que me hacen sentir agradecido de ser quien soy).

(Feliz Día de Acción de Gracias a todas las personas que me hacen sentir agradecido de ser quien soy). Thanksgiving is a time to remember and embrace those who enrich our life. I may be thankful for a lot of things, but mostly, I am thankful to have you. (El Día de Acción de Gracias es un momento para recordar y celebrar a quienes enriquecen nuestra vida. Puedo estar agradecido por muchas cosas, pero sobre todo, estoy agradecido de tenerte a ti).

(El Día de Acción de Gracias es un momento para recordar y celebrar a quienes enriquecen nuestra vida. Puedo estar agradecido por muchas cosas, pero sobre todo, estoy agradecido de tenerte a ti). As I take time to give thanks for many blessings in my life, I want to let you know how grateful I am that you are one of them. (Al tomarme un momento para agradecer las muchas bendiciones en mi vida, quiero que sepas lo agradecido que estoy de que seas una de ellas).

(Al tomarme un momento para agradecer las muchas bendiciones en mi vida, quiero que sepas lo agradecido que estoy de que seas una de ellas). Here’s to traditions old and new, and to us, always being together. (Brindemos por las tradiciones antiguas y nuevas, y por nosotros, por estar siempre juntos).

(Brindemos por las tradiciones antiguas y nuevas, y por nosotros, por estar siempre juntos). Forever blessed to have you at the table and in my life. (Siempre me sentiré bendecido de tenerte en la mesa y en mi vida).

(Siempre me sentiré bendecido de tenerte en la mesa y en mi vida). To my family: you are my roots, my strength, and my greatest blessing. (A mi familia: ustedes son mis raíces, mi fuerza y ​​mi mayor bendición).

(A mi familia: ustedes son mis raíces, mi fuerza y ​​mi mayor bendición). May our love be the secret ingredient in every dish today. (Que nuestro amor sea el ingrediente secreto de cada plato hoy).

Frases para darle las gracias a los amigos en Thanksgiving

Entre las expresiones que Good Housekeeping recomendó para enviarle a los amigos se encuentran:

Happy Thanksgiving to a friend who is basically family. Hope you’re having the best day! (¡Feliz Día de Acción de Gracias a un amigo que básicamente es familia. ¡Espero que estés pasando un día maravilloso!)..

(¡Feliz Día de Acción de Gracias a un amigo que básicamente es familia. ¡Espero que estés pasando un día maravilloso!).. Wishing you hope, joy, peace, good health, and love on this Thanksgiving Day! Your friendship is indeed a great blessing to me. (¡Te deseo esperanza, alegría, paz, buena salud y amor en este Día de Acción de Gracias! Tu amistad es una gran bendición para mí).

Millones de personas en EE.UU. se reúnen con sus familiares y amigos para compartir la cena de Acción de Gracias (Pexels/August de Richelieu)

Out of everything I am so very thankful for this Thanksgiving season, our friendship is at the top of the list. (De todas las cosas por las que estoy tan agradecido en esta temporada de Acción de Gracias, nuestra amistad está en lo más alto de la lista).

(De todas las cosas por las que estoy tan agradecido en esta temporada de Acción de Gracias, nuestra amistad está en lo más alto de la lista). Thankful doesn’t even begin to show how much I appreciate you being in my life. (La gratitud no alcanza a expresar lo mucho que aprecio que estés en mi vida).

(La gratitud no alcanza a expresar lo mucho que aprecio que estés en mi vida). May this Thanksgiving bring you as much joy as your friendship brings to me . (Que este Día de Acción de Gracias te traiga tanta alegría como la que tu amistad me trae a mí).

. (Que este Día de Acción de Gracias te traiga tanta alegría como la que tu amistad me trae a mí). Grateful for every late-night chat, inside joke, and gossip session. Happy Thanksgiving! (Agradezco cada charla nocturna, cada chiste local y cada sesión de chismes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!).

(Agradezco cada charla nocturna, cada chiste local y cada sesión de chismes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!). Thank you for always being someone I can count on. I’m forever grateful. (Gracias por ser siempre alguien con quien puedo contar. Te estaré eternamente agradecido).

(Gracias por ser siempre alguien con quien puedo contar. Te estaré eternamente agradecido). I hope your Thanksgiving table is full of your favorite food and surrounded by your favorite people. (Espero que tu mesa de Acción de Gracias esté llena de tu comida favorita y rodeada de tus personas favoritas).

(Espero que tu mesa de Acción de Gracias esté llena de tu comida favorita y rodeada de tus personas favoritas). Thinking of you on this special day, and hoping your Thanksgiving is as wonderful as you are. (Pienso en ti en este día especial, y espero que tu Día de Acción de Gracias sea tan maravilloso como tú).

(Pienso en ti en este día especial, y espero que tu Día de Acción de Gracias sea tan maravilloso como tú). I’m so grateful to be doing life with you. Happy Thanksgiving to one of my favorite people. (Estoy muy agradecido de compartir la vida contigo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a una de mis personas favoritas!).

Frases de personajes célebres para Thanksgiving

También se pueden aprovechar algunas frases de personajes famosos para expresar gratitud con cualquier persona, como seres queridos, vecinos o compañeros de trabajo.

Los mensajes cortos son ideales para expresar cariño a través de WhatsApp o en redes sociales (Pexels/Andrea Piacquadio)