Freedom Fuel: la gasolinera barata que Trump recomienda y que nadie logra explicar cómo es rentable

La aparición de Freedom Fuel irrumpió en el mercado de los combustibles de Estados Unidos con una propuesta: vender gasolina muy por debajo de los precios habituales en plena escalada de costos. El proyecto ganó una enorme repercusión después de recibir el respaldo público del presidente Donald Trump.

Freedom Fuel: el nuevo emblema de Trump para bajar el precio de la gasolina

El origen de la polémica está en una cadena de 25 estaciones de servicio inauguradas principalmente en Pensilvania y el sur de Nueva Jersey, donde el combustible comenzó a venderse a US$3,47 por galón. La cifra llamó la atención porque quedó muy por debajo del promedio nacional y también de los costos registrados en esos estados.

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El propio Trump promovió el proyecto mediante una publicación en Truth Social, donde destacó que un minorista lideraba el camino para ofrecer combustible más barato e instó a que otros operadores siguieran el mismo ejemplo. El mandatario sostuvo además que los precios en los surtidores estaban a la baja, aunque no con la velocidad que esperaba.

El apoyo presidencial llegó en un contexto especialmente delicado para la administración republicana. El aumento del precio del petróleo provocado por la guerra en Irán había vuelto a colocar el costo de la gasolina entre las principales preocupaciones de los consumidores estadounidenses, un tema que Trump había prometido resolver durante su segundo mandato.

De acuerdo con CNN, el proyecto de Freedom Fuel apareció precisamente cuando el gobierno buscaba mostrar señales de alivio para los automovilistas.

Por qué la gasolina de Freedom Fuel es más barata en el resto del mercado de EE.UU.

La principal incógnita gira alrededor de la estructura económica del emprendimiento. El precio ofrecido por Freedom Fuel no solo resulta inferior al promedio nacional, sino que incluso se ubica por debajo de lo que numerosos operadores pagan por adquirir el combustible al por mayor.

La Casa Blanca aseguró a Time que Freedom Fuel es una empresa completamente privada y que no recibe subsidios, financiamiento ni apoyo económico del gobierno federal. También sostuvo que ninguna otra persona u organización compensa las pérdidas derivadas de vender gasolina tan barata.

El modelo comercial se basa inicialmente en una red de 25 estaciones de servicio ubicadas estratégicamente en Pensilvania y el sur de Nueva Jersey Truth Social de Trump

La explicación oficial es que la empresa decidió reducir sus márgenes de ganancia para beneficiar a los conductores y responder al llamado del presidente para abaratar el combustible. Sin embargo, la información pública sobre la compañía es extremadamente limitada.

CNN encontró únicamente un registro de incorporación de Freedom Fuel en el estado de Delaware, fechado el 23 de junio, sin que aparezca identificado el propietario de la empresa. Asimismo, Time añadió que la empresa afirma ser propietaria de las 25 estaciones actualmente operativas, aunque tampoco reveló quiénes integran la sociedad ni cuál es el origen del capital utilizado para lanzar la red.

Especialistas de EE.UU. dudan de que el modelo de Freedom Fuel sea rentable

Según CNN, Jeff Lenard, portavoz de la National Association of Convenience Stores, organización que representa a comercios responsables de aproximadamente el 80% de las ventas de combustible en EE.UU., considera que una estación tradicional no puede sostener durante mucho tiempo esos valores.

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El especialista explicó que la mayoría de las estaciones de servicio estadounidenses son pequeños negocios independientes que operan con márgenes muy reducidos y obtienen buena parte de sus ganancias mediante la venta de productos en las tiendas anexas, como bebidas, snacks y otros artículos de consumo.

En ese contexto, vender gasolina muy por debajo del costo mayorista implicaría operar sin margen suficiente para cubrir los gastos normales de funcionamiento. Una apreciación similar apareció en Time, donde Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, sostuvo que un esquema de precios como el de Freedom Fuel no parece sostenible.

Según explicó, cuando una empresa vende sistemáticamente con pérdidas, alguien termina por absorber ese costo, aunque todavía no está claro quién lo hace en este caso.

El precio promedio de la gasolina en EE.UU. está muy lejos del ofrecido por Freedom Fuel

Los valores publicados por la American Automobile Association (AAA) muestran la diferencia entre la propuesta de Freedom Fuel y el resto del mercado estadounidense. Al 10 de julio, el promedio nacional era:

Gasolina regular : US$3,8840 por galón.

: por galón. Gasolina de grado medio : US$4,3960 por galón.

: US$4,3960 por galón. Gasolina premium : US$4.7740 por galón.

: US$4.7740 por galón. Diésel : US$4.8520 por galón.

: US$4.8520 por galón. E85: US$2,9590 por galón.

Estas cifras indican que el precio de US$3,47 por galón promocionado por Freedom Fuel continúa significativamente por debajo del promedio nacional para la gasolina regular.