Frenó para proteger a una tortuga y provocó un choque en cadena

El conductor de un semirremolque causó un accidente para priorizar la vida silvestre. Mientras intentaba ayudar a una tortuga, frenó de golpe y provocó la colisión de varios vehículos en una concurrida autopista de Florida, de acuerdo con las imágenes difundidas el martes por la policía local.

El accidente ocurrió en la autopista US-331, en el condado de Walton, según la Oficina del Sheriff, que destacó las intenciones del conductor. “Todos podemos hacer lo mejor para proteger la vida silvestre y los habitantes naturales de nuestro gran estado, pero preferiblemente no en medio de la carretera”.

La organización hizo públicas las imágenes del camión implicado, que dejan en evidencia el momento en el que el chofer no logra frenar a tiempo y se acerca a otros vehículos de adelante. De repente, un auto gris le corta el paso, pero el camión lo impacta y ambos alcanzan a una camioneta negra. A pesar de que hubo múltiples involucrados, no se registraron heridos.

Un conductor quiso evadir a una tortuga, pero causó una aparatosa colisión

“Aunque no había malas intenciones, tratar de evitar o ayudar a un animal que se abrió camino en una carretera muy transitada puede causarle a usted o a otros conductores lesiones potencialmente mortales”, agregó la oficina del Sheriff, que envió en su mensaje una advertencia sobre qué hacer ante este tipo de casos: “Cuando en el futuro te encuentres en esta situación y te preguntes si debes desviarte o no, o si debes parar y proteger a un animal, esperamos que la respuesta ahora sea obvia”. Como parte de su mensaje, la agencia actualizó que la tortuga no tuvo daños de consideración y que fue reubicada a un estanque, “donde vivirá feliz para siempre”.

La publicación fue compartida el martes en Facebook y suma hasta el momento cientos de comentarios de quienes, a su vez, se mostraron preocupados por la salud del animal. “No puedo creer que la tortuga esté viva”; “El pobre auto que intentaba escapar fue arrollado por el semirremolque y luego chocó contra el vehículo parado. Eso es terrorífico”; “Por suerte el camión no fue impactado cuando se fueron al carril contrario. “Me encanta salvar tortugas, pero la gente debe usar el sentido común. No se puede hacer esto en una autopista con mucho tráfico. Gracias que nadie resultó herido, pero esto podría haber cambiado vidas por completo”; escribieron los miembros de la comunidad virtual entre las reacciones.

Más consejos de conducción en Florida

Más allá de que el caso del conductor que quiso proteger al ejemplar de tortuga no mostraba una conducción errática, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida tiene algunas recomendaciones para conducir en medio del caos vial que suele producirse en el Estado del Sol.

Conducir a la defensiva es importante para poder evitar accidentes Unsplash

No involucrarse con un conductor que tiene ira al volante. En este caso, si se tiene oportunidad, se debe registrar la matrícula y llamar al 911 o la Patrulla de Carreteras de Florida.

Mantenerse fuera del punto ciego de los camiones y vehículos de carga.

No cortar el paso a los vehículos cercanos.

Dejar el espacio pertinente al cambiar de carril.

Conocer y seguir el límite de velocidad.

Ser paciente ante las condiciones climáticas cambiantes.

