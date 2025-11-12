Frío extremo en EE.UU.: cómo y quiénes pueden acceder a la ayuda para cubrir los gastos de calefacción

Mientras descienden las temperaturas en Ohio, el estado puso en marcha un programa especial para ayudar a las familias de bajos ingresos a cubrir los costos de calefacción. Las bajas temperaturas continuarán los próximos días en Estados Unidos.

Qué es el programa de Crisis Invernal y a quiénes beneficia

A partir del 1° de noviembre, los residentes que cumplan con los requisitos pueden acceder a un subsidio único para el pago de sus facturas de energía a través del Programa de Crisis Invernal, administrado por el Departamento de Desarrollo estatal.

Los habitantes de Ohio pueden pedirle una ayuda al gobierno mientras se pronostican fuertes nevadas PEDRO UGARTE - AFP

El apoyo está destinado a quienes enfrentan una desconexión del servicio de energía eléctrica, ya fueron desconectados, necesitan restablecer el servicio o pagar por una transferencia.

El beneficio es clave para las familias de bajos ingresos. Esta semana se pronostica una tormenta de nieve para la zona de los Grandes Lagos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se proyecta “una situación muy peligrosa y potencialmente mortal”.

El año pasado, el Programa de Crisis Invernal benefició a más de 73.000 familias vulnerables, con una inversión total de US$25,5 millones, informó Peak of Ohio.

Cómo solicitar la asistencia para mantener la calefacción

El requisito principal para pedir esta ayuda en la época más fría del año es tener un ingreso anual bruto igual o inferior al 175% del nivel federal de pobreza.

En el caso de una familia de cuatro integrantes, este límite es de 56.262,50 dólares. Los solicitantes deben iniciar el trámite en línea y luego agendar una cita con su proveedor local de asistencia energética para finalizar el proceso.

Según la agencia, las citas pueden concretarse presencialmente, por teléfono o de manera virtual. La documentación necesaria para solicitar la ayuda en Ohio es:

Facturas más recientes de energía.

Comprobantes de ingresos de los últimos 30 días o 12 meses.

Pruebas de ciudadanía o residencia legal de todos los miembros del hogar.

Si corresponde, certificado de discapacidad.

Los habitantes de Ohio pueden pedir una ayuda del gobierno gracias al Programa de Crisis Invernal Kareem Elgazzar - FR170448 AP

Quienes reciban el beneficio y aún mantengan una deuda con una empresa regulada por la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO, por sus siglas en inglés) deberán inscribirse en el Plan de Pago por Porcentajes (PIPP, por sus siglas en inglés) u otro esquema de pago autorizado.

“Estamos orgullosos de estar presentes cuando los habitantes de Ohio más nos necesitan, especialmente cuando los inviernos generan dificultades para las personas y las familias”, dijo Lydia Mihalik, directora del Departamento de Desarrollo. Asimismo, la funcionaria agregó que el programa de ayudas es esencial para que la gente pueda “mantenerse segura, saludable y abrigada durante la época más fría del año”.

Estados como Ohio, Nueva York, Indiana y Michigan están bajo alerta de nevadas continuas Peter Dejong - AP

El clima frío se apodera de EE.UU.

En la zona del valle de Ohio y el Medio oeste superior, un sistema de baja presión de aire amenaza con producir un efecto de nieve continua y de intensidad variable en los estados que rodean los Grandes Lagos.

Estas nevadas podrían provocar acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros de nieve y de hasta 1,2 metros en sectores específicos. A pesar de que Ohio está bajo la alerta, se prevé que los estados más afectados sean Indiana, Michigan y el oeste del estado de Nueva York.