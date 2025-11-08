Se adelanta el invierno: zonas y horarios donde hay alerta de clima y nieve en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) difundió diversos avisos de clima dirigidos a residentes y viajeros en el noroeste de Estados Unidos. Las advertencias comprenden acumulaciones de nieve en áreas elevadas, afectaciones en los principales pasos de montaña y posibles demoras en la movilidad cotidiana. Las autoridades instaron a considerar medidas preventivas, especialmente para quienes deban trasladarse por carretera.

Las alertas de clima invernal en el noroeste de EE.UU.

Los avisos del NWS incluyen recomendaciones de conducción prudente y anticipación de tiempos de viaje mayores. El comunicado señala que la nieve, sumada a vientos en algunas zonas, puede ocasionar momentos de visibilidad reducida y superficies resbaladizas. El organismo subrayó que la planificación previa y la reducción de la velocidad al viajar constituyen las principales acciones para disminuir riesgos.

Los avisos de tiempo invernal están activos para varias regiones, incluyendo las montañas Teton y Gros Ventre en Wyoming, así como las Cascadas de los condados de Whatcom y Skagit en Washington Canva

Estas advertencias se emitieron a partir del miércoles 5 de noviembre de 2025, y tienen distintos periodos de vigencia según la región. Las áreas más afectadas se encuentran en las montañas de Wyoming y en sectores de las Cascadas y el oeste del condado de Okanogan, en Washington.

¿Qué clima se espera en Wyoming?

El NWS estableció un aviso desde las 20 hs del miércoles 5 de noviembre hasta la 13 hs del jueves 6 de noviembre. El área señalada corresponde a las montañas Teton y Gros Ventre.

Durante ese lapso se espera la caída de nieve con acumulaciones estimadas de hasta 0,7 pies (0,2 metros), con alrededor de un pie (0,3 metros) en zonas más elevadas de los Tetons. Además, están previstas ráfagas de viento que podrían dificultar la visibilidad en momentos específicos.

Los pasos montañosos Teton y Togwotee figuran entre los puntos de mayor atención, ya que son utilizados en los desplazamientos diarios entre localidades. Según el informe, en el paso Togwotee podrían acumularse entre 0,3 pies (0,1 metros) y 0,5 pies (0,15 metros) de nieve, mientras que en el Teton se calculan entre 0,2 pies (0,05 metros) y 0,4 pies (0,12 metros). Estas cifras implican condiciones que podrían demandar maniobras vehiculares más precisas y velocidades reducidas.

El comunicado sugiere extremar precauciones durante el tránsito en estas rutas, en especial durante las primeras horas de la mañana, cuando es habitual que los desplazamientos hacia lugares de trabajo o estudio sean más frecuentes. También se recomienda revisar el estado de los caminos antes de iniciar viajes prolongados.

Se espera nieve para esta región de EE.UU., con una acumulación total de 10 a 20 cm NWS

Cascadas en Washington: condiciones invernales hasta el viernes

La oficina del NWS en Seattle emitió un aviso para las Cascadas de los condados de Whatcom y Skagit, lo que incluye el área del Monte Baker. La advertencia se mantendrá activa hasta las 10 hs del viernes 7 de noviembre.

Durante este plazo, se prevé la acumulación de entre 0,5 pies (0,15 metros) y un pie (0,3 metros) de nieve a lo largo de la cresta de la cordillera y en puntos altos de la Autopista 20, camino utilizado tanto por residentes como por actividades turísticas.

En las proximidades del Monte Baker, las estimaciones oscilan entre 0,7 pies (0,2 metros) y 0,8 pies (0,25 metros) hasta la mañana del jueves. Las autoridades indicaron que la circulación vehicular podría presentar demoras debido a la disminución de velocidad obligada en tramos con mayor pendiente y exposición al viento.

Además del tránsito por carretera, también podrían registrarse cortes de energía en algunas zonas debido al peso de la nieve sobre líneas y estructuras. El NWS recomendó prepararse ante eventuales interrupciones de servicios, en particular en áreas con menor acceso urbano.

El NWS recomienda revisar regularmente los pronósticos locales y estar preparado para los impactos, especialmente durante el viaje matutino del martes o jueves, sobre los pasos más altos Matt Rourke - AP

El clima invernal en Okanogan occidental

Otra de las áreas bajo vigilancia es el sector occidental del condado de Okanogan, según informó el NWS. La advertencia rige hasta las 10 hs del viernes.

Para este miércoles se estimaron acumulaciones entre 0,2 pies (0,05 metros) y 0,5 pies (0,15 metros), con incrementos adicionales entre 0,6 pies (0,17 metros) y 1,2 pies (0,38 metros) desde la noche del miércoles hasta la mañana del viernes.

Las mayores acumulaciones se esperan en áreas cercanas a la cresta y sobre el Paso Washington, en la Autopista 20. Esta situación podría impactar la circulación durante dos franjas clave: las mañanas y las noches, momentos en los que suelen aumentar los desplazamientos cotidianos.

El informe indica que la intensidad de la nieve podría variar, con intervalos de caída más sostenida durante el jueves por la noche.

El NWS recomendó mantener la velocidad baja, aumentar la distancia entre vehículos y considerar cambios en horarios de viaje. La organización sugiere estar atentos a actualizaciones de pronóstico, ya que las variaciones de altitud pueden provocar diferencias de acumulación en tramos cercanos.