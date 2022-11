Fue al restaurante más romántico de Nueva York y denunció un desagradable comportamiento: “Tengo un problema”

escuchar

Nueva York tiene fama de muchas cosas, de tener una gran oferta cultural, de ser costosa y también de sorprender a sus visitantes a través de los lujos que ofrecen sus experiencias gastronómicas. Sin embargo, ningún lugar está exento de polémica. Un restaurante exclusivo y popular, calificado como uno de los “más románticos”, fue acusado de actos racistas en contra de los comensales asiáticos. “Vamos al grano: One if by Land, Two if by Sea discrimina racialmente a las personas que no son blancas, en particular a los asiáticos”, acusó Annie, en un enérgico llamado que se volvió viral.

El año pasado, fueron populares los ataques en algunas regiones (incluida Nueva York) a los miembros de esta comunidad y ahora, Anne, quien además es tiktoker (@rokug4n), acusó al restaurante One if by Land, Two if by Sea de discriminar a las personas con rasgos asiáticos y de sentarlas en las partes más oscuras y alejadas, mientras que a los americanos los dirigía a las áreas iluminadas. “Quiero comenzar diciendo que no tengo problemas por cenar con otras personas asiáticas. No me importa”, comenzó su testimonio, para después lanzar su acusación: “Lo que sí importa, y tengo un problema, es que las personas de color sean separadas de los blancos por blancos en establecimientos de alto nivel”, agregó.

Un exclusivo restaurante en Nueva York fue acusado de segregación racial

Annie dio un recorrido sobre su visita al lujoso restaurante al que acudió con su novio. Los asiáticos estaban en el segundo nivel y el contraste se apreciaba desde las sillas, que eran menos glamorosas que las de los demás. En el primer piso, sobresalían muebles de lujo, amplios ventanales y buena atención. Esos no fueron los únicos detalles, también la iluminación era más tenue en donde la habían asignado, con solo dos ventanas: “No hay piano, no hay bar, no es tan bonito si lo comparas objetivamente con el primer piso”.

“Segregación racial” en el lujoso restaurante

La creadora de contenido no se limitó a dejar su experiencia, sino que también compartió reseñas de Yelp de comensales que aseguraron que en ese establecimiento había “segregación racial”. Por eso, incriminó al lugar por este tipo de prácticas: “Muchos amantes de la comida son asiáticos. Están pagando cientos de dólares a este restaurante y los discriminan racialmente”, exhibió.

Una joven con ascendencia asiática acusó a un exclusivo restaurante de Nueva York de segregación racial @rokug4n/TikTok

Annie leyó el caso de Xu Z. Había reservado para disfrutar de todo el lujo del primer piso, pero lo que recibió le dejó mucho que desear. Cuando llegó, tuvo que esperar 40 minutos en una fila con otros asiáticos, luego lo llevaron al segundo piso y se dio cuenta de la realidad.

Responden a las acusaciones

El lugar estadounidense de lujo se abre paso entre las opciones disponibles de Nueva York. En 2020, Architectural Digest incluso lo nombró como uno de los “restaurantes más románticos del mundo”. Tras la polémica, luego de que el video de Annie se volvió viral, un representante de la boîte de Barrow Street insistió en que “no había ninguna base de verdad” en las acusaciones.

En un comunicado para The New York Post, puntualizó: “One If By Land, Two If By Sea ha estado en el negocio durante casi cincuenta años y nos enorgullecemos de nuestro servicio a nuestros clientes, independientemente de su color o nacionalidad. He trabajado en el restaurante durante 30 años y la razón por la que se ha mantenido tan popular es por la calidez que recibe cada huésped al cruzar la puerta”, aseguró Lisa Gardner, directora de eventos especiales del local gastronómico.

“Hemos recibido más de 60.000 reseñas en Open Table, la plataforma de reservas que usamos y ninguna ha mencionado ningún tipo de comportamiento discriminatorio de nuestra parte”, añadió.

Por su parte, Yelp detuvo las reseñas del sitio y sentenció el racismo, pero puntualizó que solamente serían válidas las que reflejaran una experiencia real de primera mano por parte de los clientes.

