Fue al shopping con su hija y se encontró con una espeluznante escena en los probadores

Una mujer asegura que quedó horrorizada de por vida después de haber entrado a una sala de lactancia, en un centro comercial y presenciar un acto que describió como una “orgía adolescente extraña”. Los hechos sucedieron en Westfield North Lakes, un centro comercial cerca de Brisbane, en Australia, mientras Ashton Grohn paseaba junto a su hija de dos años poco después del mediodía.

Su testimonio ha sido replicado por medios locales desde que ella decidió compartirlo en un grupo comunitario en Facebook y han comenzado a preguntarse si se trata de una tendencia en OnlyFans.

La escena sucedió el 6 de noviembre y, de acuerdo con las declaraciones de la mujer, estaban involucrados cuatro adolescentes, quienes además de ser descubiertos en el acto sexual en un espacio común, usaron lenguaje obsceno y en lugar de retirarse, se movieron a otra área en la misma habitación. La mujer se quedó paralizada al verlos. “No me sentía cómoda diciéndoles algo, ya que éramos cuatro y solo mi hija y yo”, declaró al medio australiano Courier.

Una mujer quedó sorprendida después de entrar a la sala de lactancia en un centro comercial Google Maps - google maps

Lo primero que hizo fue tomar a su hija, que se encontraba a medio cambio de ropa, y colocarla de regreso en su coche para apresurarse a salir. “Sinceramente, nunca usaré la sala de lactancia sin alguien más conmigo”, dijo.

Tras ser testigo del hecho, Grohn lo reportó a la seguridad del centro comercial, pero en respuesta solo recibió risas burlonas, lo que la hizo enojarse más con la situación. Entonces lo denunció a las autoridades, quienes ya habrían iniciado una investigación, según reportan.

Westfield North Lakes manifestó que las salas de lactancia son monitoreadas con frecuencia por seguridad Google Maps

A partir de lo sucedido, algunos medios han recopilado testimonios que apuntan a que se trata de un acto común, al menos en tiempos recientes. “Esto ha estado sucediendo desde que estaba en décimo grado en la mayoría de los centros comerciales. Es especialmente popular durante las compras nocturnas. Creo que tiene algo que ver con el aumento de OnlyFans”, dijo un joven de 19 años a Courier, quien aseguró que ahora algunos adolescentes han recurrido a esta plataforma para ayudarse a solventar sus gastos personales.

Otras personas compartieron haber vivido escenas similares en el mismo centro comercial y consumo de drogas en los espacios dispuestos para cambiar de ropa o alimentar a los bebés.

Tras los hechos, algunas personas creen que podría tratarse de una tendencia en Onlyfans Shutterstock - Shutterstock

“Me he encontrado con todo tipo de adolescentes en las salas de lactancia que no hacen nada bueno, especialmente los jueves por la noche, es repugnante cómo Westfield les permite salirse con la suya. Hay que hacer algo”, escribió uno de los padres en respaldo al relato de Ashton en Facebook.

Entre las quejas, las familias han pedido que exista mayor seguridad cerca de las habitaciones para madres. “¡En realidad deberían pagar por lo que hicieron! ¡Eso es un delito penal, adolescentes o no! Hagan un seguimiento con la gerencia del centro comercial, esto debe detenerse, especialmente si pensaron que era divertido”, respondió un usuario en el grupo.

Mientras que los encargados del centro comercial Westfield North Lakes contradijeron la versión de la mujer afectada y aseguraron que sí actuaron bajo el protocolo de seguridad para los clientes.

