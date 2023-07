El actor de contenido para adultos de 25 años que podría ser responsable del divorcio de Ricky Martin

escuchar

Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su divorcio el pasado 6 de julio y desde entonces surgieron rumores sobre los supuestos motivos detrás del mismo. Uno de los que más tomó relevancia es el de una infidelidad por parte del cantante puertorriqueño, quien estaría muy interesado en un actor de contenido para adultos. Incluso ya hasta habrían interactuado personalmente, lo que, según dicen, lo motivó a pedirle el divorcio al pintor sueco.

La noticia se dio a conocer hace algunos días a través de los programas de espectáculos Chisme No Like y Hoy día de Telemundo. Allí, se dijo que la pareja tomó la decisión de separarse hace un año, pero que se mantenían juntos con una relación abierta en la que ambos tenían ciertos permisos de salir en escenarios románticos con otras personas. Fue así que se descubrió que el intérprete de “Livin’ la vida loca” interactuaba con Max Barz.

Max Barz tiene una cuenta de OnlyFans @Max_barz/Instagram

En un principio sería únicamente un juego de interacciones en redes sociales, ambos se seguían en Instagram y se daban ‘Me gusta’ entre sí. Sin embargo, todo habría cambiado cuando Martin se obsesionó con él y comenzaron una relación extramarital, algo que no le pareció a Yosef. De igual manera, fue el cantante quien solicitó ponerle fin a su relación, según las declaraciones de los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain. Estos últimos incluso aseguraron en su programa que Ricky y Jwan ya no estaban juntos semanas antes de que los artistas confirmaran la noticia.

La producción de Chisme No Like contactó a Barz para solicitarle una entrevista acerca del tema, pero él se negó a hablar al respecto. Además, reaccionó de forma agresiva hacia la persona con la que interactuaba. “Estás enferma”, le dijo cuando la productora le explicó de qué se trataba. Por otro lado, ya no están visibles los ‘Me gusta’ que el artista le habría dado al influencer.

Ricky Martin sigue a Max Barz en Instagram

Sobre el divorcio, el cantante de “La mordidita” publicó, en nombre de Yosef también, un comunicado en Instagram para dar la noticia: “Hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”. En el mensaje, agradeció el cariño de sus fans y dijo qué es lo que continúa para ambos: “Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar sana y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar con la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”, señalaron.

¿Quién es Max Barz, el supuesto tercero en discordia?

Se trata de un joven de 25 años nacido en Estados Unidos, pero radicado en Europa, que se dedica a publicar contenido subido de tono en redes sociales. En Instagram tiene poco más de 100 mil seguidores, plataforma que utiliza para promocionar su perfil de OnlyFans. También se autodenomina un amante de los riesgos, según la descripción de su cuenta oficial: “La vida es demasiado corta para ser aburrida”.

Max Barz es un joven de 25 años que se dedica al contenido para adultos @Max_barz/Instagram

En los últimos días, el influencer aprovechó la exposición de los medios de comunicación para poner algunas promociones en su plataforma para adultos con el objetivo de conseguir más suscriptores. Al mismo tiempo, envió una indirecta sobre la nueva problemática en la que está envuelto. “Si la gente se centrara más en su propia vida y problemas, el mundo sería mucho mejor”, escribió en la descripción de una foto de sí mismo.

