Fuertes tormentas azotan California: inundaciones, deslizamientos y al menos dos muertos

WRIGHTWOOD, California.— Un sistema de tormentas récord alteró amplias zonas de California durante la Navidad, con lluvias torrenciales, vientos intensos y fuertes nevadas que inundaron autopistas clave, obligaron a cerrar pistas de aeropuertos y activaron alertas por tornados e inundaciones repentinas. Aunque el fenómeno comenzaba a perder fuerza este viernes, las autoridades advertían que los riesgos persistían, especialmente en la costa, en áreas cercanas a Los Ángeles y en regiones montañosas de la Sierra Nevada.

Las olas en el Área de la Bahía de San Francisco podrían alcanzar hasta 7,6 metros, mientras que en el sur de California se mantenía la amenaza de inundaciones y deslizamientos de lodo. En la región del lago Tahoe, en tanto, continuaban las advertencias por posibles avalanchas. En Wrightwood, un pueblo montañoso ubicado a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, los residentes fueron instados a permanecer listos para evacuar ante la inestabilidad del terreno.

Inundaciones en California

El temporal estuvo impulsado por una serie de ríos atmosféricos —grandes plumas de humedad provenientes del océano— que atravesaron California durante más de una semana, coincidiendo con uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema dejó la temporada navideña más lluviosa en el centro de Los Ángeles en 54 años, con varios récords diarios de precipitaciones batidos el 24 de diciembre en Los Ángeles, Burbank y otras localidades.

Una fuerte nevada en Mammoth Lakes, California, el miércoles 24 de diciembre de 2025. Peter Morning� - Mammoth Mountain Ski Area�

Durante la madrugada del jueves, lluvias intensas inundaron calles en el norte del estado, provocaron deslizamientos en zonas afectadas por incendios forestales en el sur de California y cubrieron de nieve húmeda extensas áreas de la Sierra Nevada. En algunas comunidades de montaña, los residentes pasaron toda la Navidad bajo órdenes de evacuación.

Tras una breve tregua con cielos despejados y algo de sol durante la tarde del jueves, las tormentas regresaron por la noche. Los pronósticos anticiparon nuevas precipitaciones de entre 25 y casi 40 milímetros en ciudades que ya habían batido récords de lluvia, con acumulados que podrían duplicarse en áreas montañosas. En los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura se esperaban hasta 38 milímetros adicionales, mientras que en la zona de Oxnard se mantuvo vigente una alerta por inundaciones repentinas hasta la tarde.

Wrightwood fue la zona más castigada del estado. El miércoles, una avalancha de barro, rocas y escombros irrumpió en viviendas y edificios, dejando calles cubiertas de lodo espeso. Muchas rutas y puentes quedaron destruidos y algunas casas acumularon hasta cinco pies de barro en su interior. Las condiciones seguían siendo tan peligrosas que la empresa eléctrica local advirtió que el corte de suministro podría prolongarse hasta la semana siguiente.

Un automóvil permanece enterrado en el barro tras las inundaciones del miércoles 24 de diciembre de 2025 en Wrightwood, California. Wally Skalij� - FR159296 AP�

“Estamos a 6,7°C dentro de la cabaña y nuestra única fuente de calor es la chimenea”, relató Chris Reid, un contratista de 54 años que vive en el pueblo. Contó que él y su esposa pasaron las noches abrazados a sus tres perros para mantenerse calientes.

Durante la Nochebuena, mientras el agua y los escombros desbordaban los caminos, equipos de emergencia evacuaron personas atrapadas en viviendas y vehículos, colocaron bolsas de arena para contener el avance del agua y utilizaron helicópteros para rescatar a personas y animales grandes, como caballos, desde los techos de las casas, explicó el jefe de bomberos del condado de San Bernardino, Daniel R. Munsey.

Con la lluvia cediendo el día de Navidad, las autoridades comenzaron a evaluar los daños. “No van a poder volver a vivir en estas casas en el corto plazo”, advirtió Munsey. “El impacto sobre la infraestructura de estas comunidades es enorme”.

Personas caminan con paraguas por un sendero del parque Alamo Square, en San Francisco, el martes 23 de diciembre de 2025. Jeff Chiu� - AP�

Arlene Corte, una vecina de Wrightwood, contó que las calles se transformaron en ríos, aunque su casa no sufrió daños. “Podría haber sido mucho peor”, resumió. “Estamos acá hablando”.

El impacto del temporal se extendió a todo el estado. Partes de la autopista interestatal 5, en el Valle de San Fernando, quedaron inundadas el miércoles, aunque el tránsito se restableció el jueves por la mañana. En Santa Bárbara, el aeropuerto reabrió tras un cierre nocturno provocado por más de 75 milímetros de lluvia —un récord diario para el 24 de diciembre—, mientras que vuelos hacia San Francisco registraron demoras promedio de dos horas debido a los fuertes vientos.

Al menos dos muertes fueron atribuidas a las tormentas: un hombre murió en San Diego tras la caída de un árbol, y más al norte un agente del sheriff del condado de Sacramento falleció en lo que aparentó ser un accidente de tránsito relacionado con el clima.

El agua de lluvia de una tormenta invernal se acumula en una propiedad que fue destruida por el incendio de Eaton hace casi un año, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Altadena, California. Ty ONeil� - AP�

Más de 72.000 usuarios seguían sin electricidad el jueves por la tarde, principalmente en el norte de California y en zonas montañosas, aunque la cifra había bajado desde los cerca de 160.000 cortes registrados la mañana de Navidad. Equipos de emergencia continuaban trabajando para restablecer el servicio.

Gran parte del área metropolitana de Los Ángeles permanecía bajo riesgo “moderado” de lluvias excesivas. Las autoridades advirtieron que, con el suelo ya saturado, incluso precipitaciones moderadas podían provocar nuevos deslizamientos e inundaciones. “Insto a todos los angelinos a extremar la precaución si deben viajar”, señaló la alcaldesa Karen Bass. “Por favor, no subestimen esta tormenta”.

Algunas órdenes de evacuación seguían vigentes en sectores de Los Ángeles, mientras que residentes de zonas afectadas por incendios forestales recientes fueron advertidos de una posible evacuación preventiva. En total, miles de personas pasaron la Nochebuena en refugios tras evacuaciones obligatorias en partes de los condados de Orange, Ventura, Los Ángeles y San Bernardino.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en seis condados —incluidos Riverside y Shasta— para agilizar la asistencia estatal. Recursos adicionales y equipos de primera respuesta fueron desplegados en áreas costeras y del sur del estado, mientras que la Guardia Nacional de California quedó en alerta.

Pese a la devastación, algunas familias lograron salvar parte de sus celebraciones navideñas. En el barrio de Woodland Hills, en Los Ángeles, Linda Mendez recuperó el suministro eléctrico poco antes del mediodía de Navidad, lo que le permitió planear una cena junto a su madre, próxima a cumplir 99 años. “Vamos a ver qué podemos rescatar para la cena después de limpiar el agua que salió de la heladera”, escribió.

Automóviles circulan por la autopista 110 mientras una lluvia intensa y densas nubes cubren el centro de Los Ángeles el 24 de diciembre de 2025. APU GOMES� - AFP�

Desde su casa, Mendez observaba a vecinos que habían perdido su vivienda en Malibú durante los incendios de enero cargar sus teléfonos en el auto mientras esperaban que regresara la electricidad. “Realmente me da mucha pena por ellos”, dijo. “Están tratando de hacer lo mejor posible esta Navidad, y pasa todo esto”.

Agencia AP y The New York Times