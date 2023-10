escuchar

Un hombre de Michigan llegó a una tienda ubicada en la estación de servicio de Citgo en Plainfield Avenue Northeast, Grand Rapids, con la intención de comprar un billete de rasca y gana de 50 dólares, ya que hace poco había ganado esa misma cantidad en un juego instantáneo. Sin embargo, para su “mala suerte” inicial, no había ningún ticket del sorteo que quería, por lo que tuvo que conformarse con su segunda opción. Esas circunstancias, combinadas con un poco de fortuna, lo llevaron a obtener un total de US$4 millones.

El jugador obtuvo sus ganancias en un sorteo que inicialmente no quería, por lo que este giro del destino resultó ser afortunado para él. Según compartió el hombre de 54 años, como se había ganado antes US$50 en un juego de la lotería, quería reinvertir la misma cantidad. Así, adquirió la siguiente mejor opción, un boleto de rasca y gana de US$30, conocido como Millionaire’s Club, mismo que nunca había comprado antes.

“Cuando rasqué el ticket y vi que había ganado US$4 millones, lo primero que hice fue llamar a mi hermano. Me dijo que me asegurara de que no fuera uno de esos billetes de la lotería de broma, así que le di la vuelta y leí la letra pequeña en la parte posterior. Una vez que confirmé que de hecho no era una broma, llamé a la Lotería para que también me revelaran el premio”, dijo en declaraciones para los funcionarios de la Lotería.

El viernes pasado y sin ninguna duda de que era un verdadero ganador, el sujeto se dirigió a la sede en Lansing para reclamar su pozo millonario. “Ganar se siente todavía irreal, pero creo que será diferente una vez que cobre mi cheque”, cerró.

Los funcionarios de la Lotería dieron a conocer la historia del ganador @MILottery

Los sorteos rasca y gana en Estados Unidos

A diferencia de los grandes juegos multiestatales como Powerball o Mega Millions, en las opciones rasca y gana los jugadores no tienen que esperar a una hora determinada a que se realice el sorteo, sino que pueden saber de forma instantánea si resultaron afortunados o no. Según la descripción de la modalidad en el que participó el nombre, cuya identidad no fue revelada, The Millionaire’s Club se lanzó por primera vez en Michigan en febrero de este año, por lo que es todavía muy nuevo.

Además de este, todavía hay otros dos premios principales de US$4 millones disponibles entre los diferentes boletos y que siguen sin ser reclamados. A su vez, quedan 16 de los 22 pozos de segundo lugar de US$10.000 y 203 de un total de 331 premios de tercer nivel de US$2000.

El juego de rasca y gana con el que el residente de Virginia se volvió millonario Lotería de Virgnia

Otra característica de este tipo de sorteos es que los premios no suelen ser tan altos, en comparación por ejemplo con el pozo actual de Powerball, que llegó a los US$1200 millones. En 2022, un residente de Michigan obtuvo el más grande de la historia en este estado para un boleto de rasca y gana con el juego Diamond Riches, llevándose US$6 millones a casa. Ese sorteo llegó a esa suma porque la Lotería de Michigan celebraba su aniversario 50.

LA NACION