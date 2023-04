Georgina Rodríguez mostró la increíble cifra en euros que puede gastar en un día de shopping

escuchar

Georgina Rodríguez mostró diferentes aspectos de su vida cotidiana a través de su serie Soy Georgina. La modelo no solo ha revelado detalles de su relación con Cristiano Ronaldo o de su faceta como madre, sino también el gusto que tiene por las compras y los lujos. Hace unas semanas, se estrenó la segunda temporada de esta producción y algo que no escapó de los espectadores fue la fuerte cantidad de euros que la también empresaria gastó en tan solo un día de compras.

Rodríguez aprovechó sus vacaciones en Cerdeña, una isla italiana, para disfrutar de un día con las queridas, su círculo de amigos personales. En el episodio, relató que iba en busca de un conjunto de playa. Sin embargo, al llegar al lugar, quedó encantada con varias prendas y no dudó en llevárselas. “Cuando ella va de compras es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera”, dijo Mamen Morales, uno de sus amigos cercanos. La modelo no solo pensó en ella, sino que también hizo varias compras para su novio.

A pesar de que eligió varios modelos sin fijarse en el precio, hubo uno que decidió no llevárselo debido a que, incluso para ella, era demasiado caro. Se trató de un conjunto deportivo gris del cual se enamoró, pero que tenía un costo de casi 7000 euros (US$7665). El shock fue evidente luego de escuchar esta cifra. “No se lo compró con todo el dolor de su corazón, ¡porque estuvo todas las vacaciones acordándose del chándal!”, dijo Iván García, miembro de las queridas.

Georgina Rodríguez ha dejado ver la gran colección de ropa y zapatos que tiene en sus armarios Instagram/georginagio

Tras un recorrido, la influencer llegó a la caja para realizar el pago. “Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... Que me digan ahora cuánto es la broma”, comentó entre risas. Finalmente, los encargados le dijeron la suma total: 27.515 euros (US$30.162). Sin detallar cuánto, uno de sus amigos dijo que esta cifra se había reducido un poco, ya que Rodríguez decidió regresar algunos artículos antes de pagar.

Cuando se trata de comprar ropa, la empresaria tiene una práctica poco común: nunca se prueba las prendas en las tiendas, sino que decide llevaras a casa y descubrir ahí cómo le quedan puestas.

Un vistazo a la intimidad de Rodríguez y Ronaldo

En la serie Soy Georgina, la modelo ha dado a conocer detalles íntimos de su familia que han alimentado la curiosidad de sus fans y la de los seguidores de su novio, quien se ha mantenido enfocado en su carrera deportiva, sin dar grandes declaraciones respecto a su vida hogareña. En esta producción, Rodríguez ha dejado ver lo fuerte que es su relación con Cristiano Ronaldo e incluso reveló cuál ha sido el lugar más inédito en el que han tenido intimidad.

En una conversación con las queridas, la influencer contó una historia de cómo se cuidaba sus nuevos tatuajes. Las indicaciones de los especialistas decían que no podía entrar al agua. Sin embargo, no pudo obedecer este requisito luego de que su novio la invitara al jacuzzi, en el spa de su casa.

Georgina Rodríguez ha revelado detalles íntimos de su relación con Cristiano Ronaldo a través de su serie Soy Georgina @georginagio/Instagram

Mientras la modelo recordaba ese momento, uno de sus amigos la interrumpió y le señaló que se había dado cuenta de lo que había pasado esa tarde. “Haz el amor en la cama, no en el spa”, dijo entre risas. Rodríguez tuvo que admitir la verdad: “Se ha puesto nerviosa... que no vea esto Cris”, concluyó él.

LA NACION