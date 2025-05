Get my payment: ¿es demasiado tarde para reclamar el dinero de los cheques estímulo del IRS por la pandemia?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puso fin al plazo para reclamar el tercer y último cheque de estímulo el 15 de abril de 2025. Este pago de 1400 dólares formaba parte del paquete de alivio económico aprobado durante la pandemia de Covid-19. Aunque la mayoría de los ciudadanos elegibles ya recibió su dinero, aún existen dudas entre quienes no presentaron su declaración de impuestos de 2021 o no solicitaron el crédito correspondiente.

Crédito de Reembolso de Recuperación: ¿quiénes recibieron automáticamente el tercer pago?

El llamado Crédito de Reembolso de Recuperación fue creado para beneficiar a quienes no obtuvieron uno o más de los llamados Pagos de Impacto Económico (EIP, por sus siglas en inglés).

Estos, también conocidos como “cheques de estímulo”, fueron distribuidos por el gobierno de Estados Unidos en tres rondas. La tercera entrega fue la última y tenía como fecha límite de solicitud el 15 de abril de 2025.

La fecha límite del 15 de abril de 2025 marcó el final para solicitar el tercer pago de estímulo Freepik

La mayoría de los contribuyentes elegibles no tuvieron que hacer ningún trámite adicional para recibir el tercer cheque de estímulo. No obstante, las consultas sobre este dinero continúan a través de la búsqueda “get my payment” (recibir mi pago), que lleva directamente a la página del IRS donde se detalla el proceso.

Si una persona presentó su declaración de impuestos de 2021 correctamente y cumplía con los requisitos, el IRS procesó y distribuyó el pago, ya fuera mediante depósito directo o por cheque.

¿Qué pasa si no presenté la declaración de 2021?

Las personas que no presentaron su declaración federal de impuestos correspondiente al año 2021 aún podían hacerlo hasta el 15 de abril de 2025 para reclamar el tercer pago, si calificaban. Esto incluía a ciudadanos con ingresos bajos o sin ingresos, quienes también tenían derecho a este crédito, incluso si no estaban obligados a declarar en circunstancias normales, según el último comunicado de IRS.

Quienes no cumplieron con ese plazo ya no pueden solicitar el crédito. No hay opción de prórroga ni apelación, y el dinero no reclamado se revierte automáticamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

¿Cuánto dinero era posible recibir?

El tercer EIP tenía un valor máximo de US$1400 por persona. Esto incluía:

US$1400 por adulto elegible.

US$1400 por dependiente calificado con número de Seguro Social válido.

Por ejemplo, una familia de cuatro personas con derecho completo podía recibir hasta US$5600. Sin embargo, el monto variaba dependiendo de los ingresos y el número de dependientes reclamados.

El tercer pago de estímulo era de US$1400 por persona Imagen de Freepik

¿Qué requisitos había que cumplir?

Para recibir el monto completo del tercer pago, era necesario:

Tener la ciudadanía estadounidense o residencia legal.

No ser dependiente en la declaración de otra persona.

Presentar un Ingreso Bruto Ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) dentro de los límites establecidos.

¿Qué hizo el IRS para quienes no reclamaron el crédito?

Desde diciembre de 2024 hasta enero de 2025, el IRS emitió pagos automáticos a personas que presentaron sus declaraciones de impuestos de 2021, pero que no solicitaron explícitamente el Crédito de Reembolso de Recuperación, a pesar de cumplir los requisitos.

Esos cheques se enviaron de forma automática a la cuenta bancaria registrada en la declaración de 2023, o bien a la dirección registrada, si no había información bancaria disponible.

Los beneficiarios recibieron también una carta oficial del IRS en la cual se notificaba el envío del dinero.

Según establece IRS, los créditos y reembolsos de impuestos solo pueden ser solicitados dentro de un período de tres años a partir de la fecha límite original de declaración Patrick Semansky - AP

¿Cómo saber si recibí el pago y no lo cobré?

El IRS cuenta con una herramienta en línea llamada “¿Dónde está mi reembolso?”, que permite verificar el estado del pago. Para acceder, se requiere:

Número de Seguro Social

Estado civil declarado

Monto exacto del reembolso

La herramienta muestra si la declaración fue recibida, si el reembolso fue aprobado o si el dinero ya fue enviado. La información se actualiza cada noche y también es posible consultar por llamada al 800-829-1954.

Según las regulaciones fiscales, los créditos y reembolsos de impuestos solo pueden ser solicitados dentro de un período de tres años a partir de la fecha límite original de declaración. Aquellos montos no reclamados regresan al Tesoro de EE.UU. y no pueden ser distribuidos en el futuro.