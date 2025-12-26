Golpe a los granjeros latinos: así se desploma el salario mínimo de las visas H-2A para trabajar en el campo

Por una decisión de la administración federal de Estados Unidos, los inmigrantes que se desempeñan como trabajadores agrícolas bajo el marco legal de las visas H-2A tuvieron una reducción de su salario. El gobierno liderado por el presidente Donald Trump tomó la decisión de bajar el sueldo mínimo que se paga por la tarea, lo cual impactó de distintas maneras en cada estado. En el caso de Georgia, cayó más de un 30%.

La baja del salario mínimo para los trabajadores de visas H-2A en Georgia

La situación fue retratada en un artículo de AJC, que reveló que los trabajadores agrícolas con esta figura legal pasaron de un salario mínimo de US$16,08 por hora a US$10,52 que tienen actualmente.

Georgia es uno de los estados que recibe más trabajadores con visas H-2A Sharon Johnson - AP

Eso dio lugar a una demanda que actualmente se encuentra en proceso judicial y que fue presentada por una agrupación de trabajadores. En el reclamo, indican que el cambio empeorará las condiciones de vida de los empleados.

De acuerdo con la recopilación, la evolución del sueldo mínimo para trabajadores H-2A en Georgia era así:

US$11,99 en 2022.

US$13,67 en 2023.

US$14,68 en 2024.

US$16,08 en 2025 hasta que se ordenó el recorte.

El impacto es marcado, ya que Georgia es el segundo estado que recibe más trabajadores con visa H-2A, solo por detrás de Florida.

Las cifras indican que en los primeros tres cuartos del año fiscal 2025 llegaron 35.224 empleados para desempeñar este tipo de tareas. En el mismo período, el Estado del Sol recibió a 36.232.

El gobierno de Donald Trump redujo el salario de los trabajadores con visas H-2A Freepik

En esa misma línea, durante seis de los últimos ocho años, Georgia siempre fue uno de los dos estados que más personas con visas H-2A empleó.

La medida de EE.UU. que redujo los salarios mínimos para trabajadores con visas H-2A

El gobierno de Trump impuso la medida oficialmente el 2 de octubre en una publicación del Federal Register. Concretamente, se modificó la fórmula que se utilizaba para calcular los salarios, lo cual influyó en el monto.

Desde esa fecha, las Tasas Salariales de Efecto Adverso (AEWR, por sus siglas en inglés) se miden a partir de las Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales. Antes de eso, se definían a partir de la Encuesta de Mano de Obra Agrícola que realizaba el Departamento de Agricultura estadounidense.

El nuevo cálculo para los salarios de las H-2A perjudicó a los trabajadores Freepik

Además, se implementaron otras medidas:

Establecimiento de dos niveles de habilidad , por lo que los recién llegados quedan en nivel I y tienen tarifas diferenciadas con las personas más experimentadas.

, por lo que los recién llegados quedan en nivel I y tienen tarifas diferenciadas con las personas más experimentadas. Ajuste por vivienda proporcionada : se reconoce el alojamiento sin costo como un beneficio monetario, lo cual impacta en el sueldo.

: se reconoce el alojamiento sin costo como un beneficio monetario, lo cual impacta en el sueldo. Unificación para los trabajos de ganadería y campo en un solo AEWR.

Qué son las visas H-2A

De acuerdo con el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), permite a empleadores estadounidenses traer empleados extranjeros para realizar trabajos agrícolas de manera temporal.

Para que se habilite este recurso legal, se debe demostrar que no existe una cantidad adecuada de trabajadores estadounidenses que puedan cubrir esas vacantes. Además, la contratación de empleados con visas H-2A no puede afectar los ingresos y condiciones de los norteamericanos en el sector.