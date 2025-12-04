Golpe de Trump al DOJ: el empresario que construyó un estadio en Texas y fue indultado en un caso de corrupción

Donald Trump indultó a un empresario que enfrentaba cargos federales en Estados Unidos. El proceso había comenzado en julio por acción del actual Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Tim Leiweke, que también era director ejecutivo de la empresa implicada en el escándalo, recibió la acusación de conspiración en el proceso de licitación para construir un estadio en Texas.

El impacto de la decisión de Donald Trump

El documento oficial del indulto se publicó el martes. El empresario, que se desempeñaba como CEO de Oak View Group, enfrentaba cargos federales por conspiración y había sido acusado por un jurado en Texas.

El Departamento de Justicia había impulsado la acusación contra Tim Leiweke Jenny Kane - AP

En julio, el propio DOJ de la administración Trump había iniciado el proceso. En un comunicado que tiene como fecha el día nueve de ese mes, las autoridades informaron sobre el proceso y el crimen por el que procesaban al empresario inmobiliario.

En aquel entonces, se mencionó que el Departamento de Trabajo, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Campo de Nueva York del FBI investigaban el caso. Por su parte, la Oficina de Nueva York de la División Antimonopolio con asistencia de la Fiscalía para el Distrito Oeste de Texas llevaban adelante la acusación.

En respuesta al indulto, Leiweke se mostró contento con la decisión. “No tengo palabras para expresar adecuadamente mi profunda gratitud al presidente Trump”, declaró el empresario en un comunicado que envió a Sports Business Journal.

Trump indultó al empresario que había sido acusado por el DOJ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

En esa misma línea, manifestó que los meses de proceso tras la acusación del DOJ fueron complicados en el ámbito familiar: “Fue un largo y difícil camino para mi esposa, mi hija y para mí. El presidente nos ha dado una nueva oportunidad de vida, por la que estamos agradecidos”.

La acusación contra Tim Leiweke, el empresario que recibió un indulto de Trump

Concretamente, el DOJ presentó que entre febrero de 2018 y junio de 2024 el entonces director de Oak View Group conspiró con otro CEO. La empresa competía con otra compañía en una licitación para la construcción del Moody Center, un estadio de básquet que también se usa para eventos musicales en la Universidad de Texas.

La acusación indica que Leiweke presuntamente le ofreció subcontratos a su competidor a cambio de retirarse de la licitación. Además de la construcción en 2019, con un valor de unos US$375 millones, la conspiración también incluía que Oak View Group se encargue de la gestión del estadio y de remodelaciones y cambios posteriores.

Tim Leiweke habría conspirado con su competencia en la licitación para la construcción del Moody Center en Texas Google Maps

Luego del comienzo del proceso judicial, Leiweke se declaró inocente, pero la empresa pagó US$15 millones y luego otro millón y medio como parte de un acuerdo y de multas. El acusado perdió su puesto de CEO, pero continúa como accionista de la compañía.

Los indultos que otorgó Trump desde que asumió el poder

A lo largo de 2025, el presidente republicano otorgó 78 indultos. Según consta en el listado oficial del sitio web del DOJ, las siguientes personas y empresas acusadas o condenadas se beneficiaron del recurso fueron: