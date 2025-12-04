Quién es Henry Cuellar, el congresista de origen latino de Texas que fue indultado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otorgará el indulto a un congresista demócrata de origen latino de Texas, que fue acusado de aceptar sobornos en 2024, durante la administración de Joe Biden. El implicado, Henry Cuellar, agradeció al mandatario republicano.

Quién es Henry Cuellar, el congresista latino de Texas al que Trump otorgó el indulto

Cuellar y su esposa Imelda fueron acusados de aceptar 600 mil dólares en concepto de soborno de dos entidades extranjeras a cambio de favores en Estados Unidos. El miércoles 3 de diciembre, Trump otorgó el indulto al congresista y a su pareja, que viven en Laredo, Texas, junto a sus dos hijas.

Henry Cuellar fue acusado junto a su esposa Imelda de aceptar US$600 mil por parte de entidades de México y Azerbaiyán AP Foto/Eric Gay

El congresista nació en la ciudad texana y es el mayor de ocho hermanos, según detalló su biografía en la página de la Casa Blanca. Estudió en un colegio comunitario de Laredo y, posteriormente, en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., una carrera de Relaciones Exteriores en la que se tituló Cum Laude.

Cuando regresó al Estado de la Estrella Solitaria, Cuellar completó una maestría en Comercio Exterior en la Universidad de Texas A&M, además de un posgrado en Derecho en la institución de Austin y un doctorado en estudios gubernamentales.

Cuellar fundó su propio bufete de abogados en 1981 y se licenció como agente aduanal, hasta que se convirtió en representante de Texas en 1987. En 2001 logró el cargo de secretario del estado.

En mayo de 2024, el congresista y su esposa fueron acusados de aceptar US$600 mil en sobornos de una entidad gubernamental en Azerbaiyán y un banco que tiene sede en México, entre fines de 2014 y noviembre de 2021. Ambos negaron su implicación.

El comunicado de Trump sobre el indulto de Henry Cuellar en Texas

El 3 de diciembre, el presidente republicano anunció el indulto al congresista originario de Laredo, a través de una publicación en su perfil de Truth Social. En el comunicado, señaló al gobierno de Biden de “utilizar el sistema judicial como arma contra sus oponentes políticos y contra cualquiera que discrepara con ellos“.

El comunicado de Trump sobre el indulto a Henry Cuellar Truth Social/Donald Trump

Así, Trump detalló la situación de Cuellar. “Joe (Biden) utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para eliminar a un miembro de su propio partido, después de que el respetado congresista Cuellar se pronunciara valientemente contra las fronteras abiertas”, aseveró.

Y finalizó: “Debido a estos hechos y otros, por la presente, anuncio mi perdón total e incondicional al querido congresista texano Henry Cuellar y a Imelda. No te conozco, pero podrás dormir bien esta noche. Tu pesadilla finalmente terminó“.

La reacción del congresista de Texas ante el indulto de Trump

A través de un mensaje en X, Cuellar agradeció al mandatario estadounidense el indulto y destacó que “se tomó el tiempo para analizar los hechos”.

El representante de Texas expresó su agradecimiento al presidente republicano X/@RepCuellar

“Esta decisión aclara las cosas y nos permite avanzar por el sur de Texas”, continuó el congresista. Y finalizó: "Este indulto nos da borrón y cuenta nueva. El ruido se acabó, el trabajo permanece. Y pienso afrontarlo de frente. Dios bendiga al presidente y a EE.UU.“.