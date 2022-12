Grabó una situación que vivió en el avión y generó mucho miedo a engañar a sus seguidores

escuchar

Si para muchos viajar ya representa un motivo importante de nerviosismo o temor, los videos compartidos en TikTok con situaciones que se salen de control a bordo de un avión suman justificaciones para evitar volar. Las reacciones al video publicado por un viajero, con un toque de humor, son un ejemplo de eso.

Se llama damxican en la red social, es un mexicano que vive en Las Vegas y algunos usuarios lo felicitaron porque, pese a las circunstancias, tuvo el temple para grabar en medio de una situación de estrés durante un vuelo. Pero después descubrieron el origen del video.

Un viajero compartió un video que llenó de miedo a sus seguidores de TikTok

El clip acumula más de 2.000.000 de reproducciones. En él, se puede escuchar a una asistente de vuelo decir: “Posición de impacto, agachados”.

No hay más explicaciones sobre lo que supuestamente sucedió en el vuelo que aterrizaba en Las Vegas, pero damxican recibió cientos de comentarios con distintas reacciones, la mayoría de ellas expresaban susto por lo que había compartido: “Qué valientes son, yo no sería posición de impacto, sería de infarto”; “les juro por mi madre que ahí me quedo, si ya estamos a 10.000 pies de altura, ya me encaminaron, gracias, allá en el cielo me quedo”; “en el momento que dijo ‘posición de impacto’, me pongo a llorar”.

Si bien causó preocupación en muchas personas, incluso entre las que dijeron que estaban próximas a viajar en avión por primera vez, otros aparecieron para calmar los ánimos y revelar el origen del video. El humo que parece cubrir el avión al momento del anuncio es realmente el aire acondicionado y el audio de la asistente de vuelo preocupada está montado sobre el clip.

Objetivo cumplido

El usuario cumplió con su misión porque asustó a muchos con el engaño. Cuando alguien le pidió explicaciones sobre lo que sucedió, él respondió: “Nada, solo el audio”.

¿Pero cuál es la posición de impacto a la que hace referencia el audio? Se trata de una técnica de supervivencia que se difunde entre los pasajeros de un avión para que puedan reaccionar en caso de una emergencia.

Pese a que viajar en avión es una de las formas más seguras de transportarse, conocer las medidas es importante. En caso de que la aeronave esté próxima a una colisión o a un aterrizaje de emergencia en agua o tierra, la indicación será tomar una posición de impacto, que implica doblar el torso lo más que se pueda sobre el asiento y colocar los brazos sobre rodeando las rodillas o con los codos alrededor de la cabeza para proteger la nuca.

Hay razones por las que las azafatas piden a los pasajeros ajustar sus asientos de forma vertical durante el despegue y el aterrizaje Unsplash

Otra de las posiciones sugiere apoyar las manos en el asiento delantero, usado como escudo, y posteriormente la cabeza con la intención de reducir el impacto contra esa fila.

En ambos casos, es importante atender a las medidas indicadas por los asistentes de vuelo, como la necesidad de colocar el asiento de forma vertical en despegues y aterrizajes. Una medida en la que insisten para disminuir el riesgo de lesiones cervicales graves por el “latigazo” y también para evitar que el pasajero del asiento de atrás quede atrapado.

LA NACION