Green Card: los motivos de salud y las enfermedades por las que te la pueden negar

Estados Unidos no solo rechaza pedidos de residencia porque el solicitante tenga antecedentes penales o no cumpla con otros recaudos para la Green Card. Algunas enfermedades excluirte de inmediato. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las personas con afecciones transmisibles y que sean importantes para la salud pública no son admisibles.

Entre esas enfermedades se encuentran:

Gonorrea

Enfermedad de Hansen (lepra) infecciosa

Sífilis en etapa infecciosa

Tuberculosis (TB) activa e infecciosa

En ese sentido, es posible que las autoridades determinen que ciertas enfermedades podrían representar un riesgo para la población y representen una emergencia de salud pública de interés internacional.

No obstante, el caso del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), desde 2010 dejó de ser considerada como una enfermedad que implique un riesgo para la salud pública.

La lotería de visas es una de las opciones para optar por la residencia permanente en Estados Unidos Unsplash

Asimismo, aunque no se trata de un mal transmisible, a las personas con enfermedades mentales graves, cuyo padecimiento implica comportamientos dañinos o incluso peligrosos, también se les puede negar la Green Card.

En el caso del consumo de drogas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) está completamente facultado para rechazar el pedido de residencia permanente.

Principales motivos por los cuales se niega la Green Card

Que la persona pueda convertirse en una carga pública, es decir, que no pueda mantenerse a sí misma, y el Estado deba intervenir

Que llegue a requerir asistencia médica gratuita obligatoriamente

Que pueda representar un riesgo sanitario para el país.

De esta manera, la forma de comprobar que no existen enfermedades riesgosas es a través de un examen médico, que a su vez es un requisito obligatorio para optar por la posibilidad de convertirse en residente permanente en Estados Unidos.

Cuáles son las vacunas obligatorias que exige Estados Unidos

No basta con no padecer alguna enfermedad que se considere un riesgo para Estados Unidos. El país exige que todo aquel que pretenda obtener la residencia permanente debe cumplir con el siguiente esquema de vacunas:

Paperas

Rubeola

Sarampión

Polio

Tétanos

Difteria

Rotavirus

Gripe o influenza

Influenza tipo B

Tos ferina

Varicela

Infecciones por neumococo

Enfermedad meningocócica

Hepatitis A y B

Cómo funcionan las loterías de Green Cards

Una de las opciones más conocidas para optar por la ciudadanía estadounidense es el Programa de Visas de Inmigrante de la Diversidad (DV), mejor conocido como la Lotería de las visas. Año tras año millones de personas aplican en este y el día en que se publican los ganadores, la página suele saturarse.

Anualmente, más de 20 millones de personas aplican para optar por la lotería de visas Unsplash

Los resultados se obtienen a partir de sorteos al azar y el gobierno ofrece un total de 50.000 cupos para inmigrantes. Usualmente, en otoño se abre el periodo para inscribirse en la lotería durante cuatro a cinco semanas.

Estos documentos se distribuyen entre aquellos nacidos en África, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía, América del Sur, América Central y el Caribe.

En 2021, más de 23,2 millones de personas participaron en la lotería para recibir una Green Card. Sin embargo, resultar ganador es solo una parte del proceso, ya que luego se pasa a una segunda etapa donde se verifica si efectivamente la persona o el grupo familiar es efectivamente elegible para este beneficio.