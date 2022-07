¿Quiénes pueden renovar la visa americana sin ir a la entrevista?

Si estás interesado en viajar a Estados Unidos, pero tu visa de turista venció hace menos de 48 meses, podrías calificar para el programa de renovación sin entrevista. Antes de que la pandemia azotara al mundo, únicamente podían acceder a este beneficio los que tenían visas que habían expirado en el último año, pero como se suspendieron las citas en lo que se controlaba la contingencia, se extendió el periodo de gracia por cuatro años. Recientemente, en México, el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara compartió un recordatorio para todos los viajeros. A continuación, todo el proceso.

Cómo renovar mi visa sin hacer la entrevista

Como solicitante deberás llenar el formulario DS-160 y presentarlo en el Centro de Atención al Solicitante para la actualización de la fotografía y datos biométricos. El paso que se ahorra es la visita a la embajada o al consulado. Aunque se cumpla con los requisitos que se mencionaron antes, será el personal consular el que revisará la información que llenaste y decidirá si te exenta de la entrevista. No obstante, la Embajada de Estados Unidos es muy clara al enfatizar que podría pedir la entrevista si considera que es necesario.

En el caso de los adultos mayores de 80 años, si viven en México, es casi seguro que no tengan que pasar para la entrevista. Solo deben cumplir algunos requisitos, como nunca haber sido arrestados o condenados y tampoco deportados de Estados Unidos. El historial con las aduanas y protección fronteriza del país norteamericano debe estar completamente limpio. Otro de los puntos importantes es que el solicitante tenga la visa anterior.

El paso a paso para renovar la visa americana sin entrevista Pexels

Si hablamos de los niños de 6 años o menores, ellos están exentos de la entrevista si sus dos padres son mexicanos y al menos uno tiene la visa válida y vigente.

Para la visa B1/B2, la exención podría producirse si se cumplen ciertos requisitos que solo aplican para México, como en el caso de los viajeros de más de ochenta años o niños menores.

Lo crucial al renovar es no haber excedido antes el tiempo autorizado para la estadía en Estados Unidos, que los datos personales no hayan cambiado y que se esté solicitando una visa en la misma categoría que la vez anterior. Otro detalle fundamental es que el último documento no haya sido extraviado, robado o cancelado anteriormente.

Procedimiento para renovar la visa americana sin entrevista o tramitarla por primera vez

Los documentos para renovar la visa americana sin entrevista Pexels

El procedimiento es el mismo en ambos casos:

Llenar el formulario DS-160 de solicitud de visa.

Pagar la cuota de solicitud.

Se evalúa la elegibilidad y, si procede, se enviará una carta de exención a la solicitud de entrevista.

Agendar cita en el Centro de Atención al Solicitante.

Enviar la documentación.

¿Qué documentos se necesitan para la visa sin entrevista?

La hoja de exención de entrevista impresa.

Pasaporte vigente.

Comprobante de pago.

Hoja del Formulario DS-160.

Fotografía reciente.

Citas para tramitar tu visa a Estados Unidos

Si tu visa está por vencer, lo mejor es no dejar que el tiempo pase e iniciar el trámite de renovación, ya que las fechas más cercanas son de varios meses. En algunos casos, hay para 2022, pero en otros consulados hasta 2023.

La Embajada de Estados Unidos en México enfatiza que queda a criterio de cada solicitante la decisión de comenzar su trámite con anticipación. Además, invitan a conocer la disponibilidad de citas y revisar las fechas más próximas que ofrece cada consulado.