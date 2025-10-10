Guatemala vs. Surinam, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026

La ronda final para la clasificación de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf, por sus siglas en español) llega hoy viernes 10 de octubre con un duelo que enfrenta a Guatemala vs. Surinam, para asegurarse un lugar en el próximo Mundial 2026. Los canales que transmitirán los partidos ya han sido establecidos.

Los equipos se encuentran en el Grupo A buscan sumar la mayor cantidad de puntos. Surinam lidera el primer lugar con 4 puntos , lo sigue El Salvador con 3 unidades, Panamá con 2 y Guatemala con 1 , lo que lo ubica al final de la tabla.

Guatemala deberá empezar a ganar si quiere conseguir un pase a la próxima Copa del Mundo 2026 (X/@fedefut_oficial)

Guatemala vs. Surinam: a qué hora se puede ver el partido en EE.UU.

El partido Surinam vs. Guatemala se disputará este viernes 10 de octubre en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo, con una capacidad para 3500 espectadores. El silbatazo inicial será a las 17.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, según el sitio de la Concacaf.

Cómo ver en vivo el encuentro Guatemala vs. Surinam

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora y Telemundo Universo. También estará disponible por Universo y Peacock, con cobertura exclusiva en español, destacó Telemundo.

Aquellos que quieran disfrutar el relato del partido en inglés, deberán sintonizar CBS Sports Network, Golazo y Paramount+.

Surinam es el líder del grupo A con cuatro puntos (X/@Concacaf) (X/@Concacaf)

Alineaciones de Guatemala y Surinam para el partido de hoy

Los directores técnicos buscan sorprender en el campo de juego y no han oficializado las alineaciones definitivas, pero las posibles formaciones podrían darse de la siguiente manera:

Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena tratará de sumar puntos para clasificar al Mundial 2026 con los jugadores Nicholas Hagen, José Morales, José Ardón, Jonathan Franco, Nicolas Samayoa, José Pinto, Aarón Herrera, Rudy Muñoz, José Rosales, Óscar Santis, Arquímides Ordóñez, según el sitio Cero a Cero.

Por otro lado, Stanley Menzo, director técnico de Surinam, busca llevar a su equipo al primer mundial con la presencia de Etienne Vaessen, Djevencio van der Kust, Shaquille Pinas, Kenneth Paal, Liam van Gelderen, Radinio Balker, Justin Lonwijk, Sheraldo Becker, Jean-Paul Boetius, Gleofilo Vlijter, Richonell Margaret.

Lista de convocados de Guatemala para eliminatorias de Concacaf (X @fedefut_oficial)

Cómo llegan Guatemala y Surinam al encuentro de hoy

Guatemala llega con un empate ante Panamá y pese a estar última en la tabla, la Bicolor no está del todo descartada. El equipo puede golpear, pero la experiencia del entrenador mexicano debe ser decisiva.

Luis Tena sabe plantear partidos complejos, y su capacidad para motivar a un plantel bajo presión podría darle a Guatemala una ventaja psicológica que equilibre la balanza, destaca Claro Sport.

Por su parte, Surinam, llega con una victoria ante El Salvador y como líder del grupo con cuatro unidades. El equipo presenta una defensa sólida y la condición de local juega un papel determinante, ya que conoce el Franklin Essed Stadion y cuenta con el apoyo de su gente.

El historial entre Guatemala vs. Surinam marca una ventaja para “La Azul y Blanca”, ya que, en los dos últimos encuentros, se llevó un triunfo y un empate. Los enfrentamientos correspondieron a la eliminatoria mundialista del 2004, según ESPN.

Surinam juega de local este viernes 10 de octubre (X@Concacaf) (X@Concacaf)

Tabla de clasificaciones de Concacaf

La tabla de clasificaciones de los tres grupos de la Concacaf queda de la siguiente manera (hasta el 8 de octubre):

Grupo A

Surinam - 4 puntos

El Salvador - 3 puntos

Panamá - 2 puntos

Guatemala - 1 punto

Grupo B

Jamaica - 6 puntos

Curazao - 4 puntos

Trinidad y Tobago - 1 punto

Bermuda - 0 puntos

Grupo C