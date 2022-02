Guerra Rusia-Ucrania: Joe Biden, ante el máximo desafío y la mayor amenaza de su presidencia

Soldados ucranianos montan guardia mientras la gente intenta salir de Kiev, estación de tren de Kiev, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. (Foto AP/Emilio Morenatti) soldiers stand guard as people try to leave at the Kyiv train station, Ukraine, Thursday, Feb. 24, 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Emilio Morenatti - AP